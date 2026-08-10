總是覺得自己不夠好？可能與「父愛創傷」有關　對照6個特徵識別

有些人總是選擇愛上「情感疏離」的另一半，又或經常與憤怒情緒抗爭、在生活中每個領域都保持嚴苛標準，這些問題都可能與「父愛創傷」有關。



根據《Yahoo》報導，執照婚姻與家庭治療師 Cynthia Flores 表示，雖然「父愛創傷」一詞並非正式的臨牀診斷，但非常適合用來描述因父親缺席、情感疏離、苛刻嚴厲、不可預測或缺乏安全感而帶來的心理痛苦，「它可能源自於一位儘管身體陪伴在側，情感上卻完全脫節的父親，這種創傷的重點不在於指責，而在於那些未被滿足的成長需求。」

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另外，心理治療師 Doriel Jacov 表示，即使父親曾經以某種方式表達過愛意，「父愛創傷」依然有可能形成，「我接觸過的許多來訪者都描述過這樣的父親：他們物質上提供保障，有時也會為孩子感到驕傲，但在情感回應上卻表現得很掙扎，或在情感上始終缺席。」

Jacov 說，這類關係的形成不需要父親完全缺席或總是批評孩子，它的形成往往在於父愛仍然存在，但卻是在有條件情況下，「這種不可預測性會讓孩子時刻提防下一次拒絕何時到來，並竭力去避免。」這種交織的情況會讓該模式難以被察覺，這種親子關係中可能同時包含溫暖與傷害，

由於孩子天生會將父親的缺席或忽冷忽熱歸咎於自己，而不是意識到是父母自身的局限，許多人就會因此內化一種「自己還不夠好」的信念，並帶着這種觀念步入成年。

可能患有父愛創傷的表現（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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1. 總是覺得自己不夠好

持續的自我懷疑，或是覺得自己必須去證明自己的價值，可能就是「父愛創傷」的跡象；為了證明自我價值而過度追求成功；難以信任男性或權威人士；討好他人，尤其是對待男性伴侶或男領導。害怕被拋棄或被拒絕；掩飾深層傷害的過度獨立，認為自己誰也不需要；及對來自男性的批評產生強烈的反應。

2. 拼命追求成就，時刻感到需要證明自己

表現出無止盡的奮鬥和完美主義，如果對工作上癮且對獲得成功永遠感到不滿足，可能為患有「父愛創傷」。Flores 表示，這也包括一些擁有高學位、事業成功的人，依然覺得自己做得不夠的高成就者，「如果童年時期，認可或溫暖只能通過表現來換取，那麼成就就會與價值捆綁在一起。」Jacov 指出，這種狀況會讓「成功」看起來像是一種暫時的解脫，而並非真正的成就感，

3. 難以應對權威與批評

有些人會對於被他人管理感到難受，因此出現不服從，或收到反饋建議時感到緊張不安狀況，對於在情緒化或嚴厲刻薄的父親撫養下長大的人來說，與權威者的關係，甚至只是微不足道的反饋，都可能會引發劇烈的心理波動。

4. 容易喜歡對自己沒興趣的人

父愛創傷的人最常出現的心理動態經常出現在戀愛關係上，可能會被對自己沒興趣的人吸引，Flores 表示，這背後往往有一層依戀模式在起作用，「對於焦慮型依戀的人來說，忽冷忽熱會讓人誤以為是心動，會觸發去追逐這段關係的衝動。」

5. 不願依賴他人

另一個跡象是「獨行俠」，極端的情感自給自足，或表現得過度獨立；認為自己很好，不需要任何人，從表面上來看很堅強，但內心深處覺得依賴他人會讓自己感到很不安，因為早年的情感支持總是斷斷續續或根本不存在。

6. 感情中極度害怕被拒絕

經常在首次約會之前就預設自己會被拒絕，害怕被拋棄，比如會因為伴侶回覆訊息時間比較長就陷入數小時的心神不寧，「就算理智上知道對方可能只是忙，但情感上覺得就像被拋棄了。」

Flores 表示，關於治癒父愛創傷的方法，與其自問「有什麼問題」，不如將視角轉變為「我身上發生過什麼？」她表示結合依戀關係修復、創傷處理及內在小孩工作的心理治療可能會非常有效。「學會識別觸發因素，建立情緒調節能力，並在成年後發展出安全的依戀關係，有助於修復過去所缺失的東西。」

另外，接納過去那些未被滿足的需求，與其他人包括朋友、同事、戀人建立安全且健康的關係，可以重新改寫人際關係的劇本。Jacov 表示：「患有父愛創傷的人終將內化這樣一個信念：他們不需要去證明任何事情，愛不是有條件的，展現脆弱其實是一種勇敢的力量。」

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