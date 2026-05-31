牛津研究：男性每週需2次「兄弟時間」　可降低焦慮、強化免疫力

牛津大學研究指出，為了維持健康的身心狀態，男人每週應與好友面對面見面兩次。不只是單純的社交，因為實體聚會能刺激大腦分泌內啡肽與催產素，除了能降低焦慮，還能強化免疫系統，讓身體在病後的康復效率更高。



現代人幾乎都高度依賴社群交流，但研究強調，手機上的表情符號無法取代真實的眼神交流與同步行動。比起維他命，你可能更需要兄弟陪你喝兩杯、打場球。別再讓工作跟手機吃掉你的生活，趕快把這篇傳到兄弟群組，今晚就約出來進行「身心健康管理」吧！

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研究：男人每週需要兩次「兄弟時間」

由英國 Robin Dunbar 進行的研究指出，男性若想維持良好的身心健康，每週至少應與朋友面對面相聚兩次。這項來自 University of Oxford 學者的研究發現，穩定且規律的社交互動能有效降低壓力荷爾蒙水平，同時促進情緒穩定與心理韌性。

研究顯示，男性每週需要2次友情對談。（AI生成圖片）

當人們透過聊天、運動或簡單聚會建立連結時，身體也會分泌讓人感到放鬆的化學物質，對生理健康帶來正面影響。研究更強調，相較於社群媒體或訊息往來，真正的實體相聚才是維繫情感與心理健康的關鍵，提醒現代人別忽略與朋友見面的價值。

比起補給品，男人更需要友情支援！

研究數據顯示，維持每週兩次與朋友見面的社交頻率，能讓男性的焦慮水平明顯下降。無論是一起喝杯啤酒、打場球，或只是聚在一起聊天開玩笑，這些看似日常的互動，其實都能有效釋放壓力。

擁有穩定社交圈的男性，較不容易陷入長期低落或憂鬱的情緒；即使身體生病，在心理狀態較穩定的情況下，康復速度也往往比社交較少的人更快。科學家認為，這類輕鬆自然的聚會氛圍能幫助調節神經系統，同時促進身體的免疫反應，讓人在心理與生理層面都維持更健康的狀態。

男人們都需要來點「兄弟時間」吧？

數據顯示，高達四成男性的社交量明顯不足，每週與朋友見面的次數甚至不到一次。與此同時，現代人每天花在手機上的時間已超過 20%，許多人逐漸依賴社群媒體與訊息互動來維繫關係。科學研究指出，真正能強化人際連結的，其實是面對面交流中的肢體語言、眼神接觸與同步行動。

只有在同一個空間裡聊天、互動、甚至一起完成某件事，才能讓情感連結變得更深。相較於線上群組裡的簡短訊息，男人們往往更需要的是能一起放鬆、聊天或運動的實體「兄弟時間」。

真正的療癒只發生在面對面的瞬間？

現代人愈來愈習慣透過通訊軟體維繫關係，但許多研究指出，隔著螢幕產生的「假性親密」其實難以真正滿足人際需求。文字訊息與社群互動雖然便利，卻難以有效刺激大腦分泌具有連結與信任作用的催產素。

只有透過面對面的眼神接觸、拍肩打招呼或舉杯碰杯等真實的肢體互動，大腦才更容易釋放具有安撫與療癒效果的化學物質。也正因如此，現實生活中的陪伴與相聚，所帶來的情感連結與安全感，是任何表情符號或訊息通知都難以取代的。

「兄弟時間」效果跟運動或談戀愛一樣強

當男性與親近好友一起從事共同活動，例如運動、看球或聚餐時，大腦會釋放內啡肽。這種化學物質不僅能帶來愉悅與放鬆感，還能活化大腦的獎勵機制，讓人更容易產生滿足與正向情緒。

「兄弟時間」效果跟運動或談戀愛一樣強。（AI生成圖片）

對許多男性而言，比起長時間用語言傾訴情緒，他們更習慣透過一起做某件事來建立連結與表達情感。因此，像是打球、看比賽或簡單聚餐這樣的集體活動，其實是一種非常有效的心理減壓方式，也能在自然互動中強化彼此的友誼與支持感。

不需要太多的假掰應酬，只需要摯友！

鄧巴教授的研究指出，雖然一般人平均能維持多達 150 段社交關係，但真正的核心社交圈通常只有約 5 位摯友。研究建議，與其花時間參加無效的應酬或泛泛之交，不如將精力投入在這些真正重要的朋友身上。

定期與核心好友見面、交流或一起活動，能穩固心理防線，提升情緒穩定性與抗壓能力。對男性而言，這種深層連結不僅提供情感支持，也能在面對職場壓力或生活挑戰時帶來勇氣與安全感，使身心更健康、生活更有韌性。

一週跟兄弟們碰面兩次是「保養」

無論聚會的形式是酒吧小酌、運動流汗，還是簡單的聚餐聊天，重點在於暫時脫離日常的瑣碎與壓力。穩定且規律的社交互動不僅能讓身心放鬆，還能促進大腦釋放愉悅化學物質，提升情緒穩定性。

研究甚至指出，經常參與面對面的聚會的人，更容易展現合作與慷慨的行為。對男性而言，每週兩次的聚會不只是社交，更是一種身心「保養排程」，有助於長遠健康與心理韌性。想變帥、想放鬆，今晚真的該找兄弟出來聚一聚、喝兩杯，讓友誼與快樂都同步加分。

男人最有效的療癒，其實可能就在酒吧或球場？！研究顯示，男性每週進行兩次「兄弟時間」——無論是小酌、看球還是運動——都能帶來顯著好處：免疫力提升、焦慮降低，甚至減少憂鬱情緒。穩定的面對面互動，不僅釋放愉悅化學物質，還能強化心理防線與友誼連結。今晚，就該約上兄弟，喝兩杯，讓身心都充滿活力！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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