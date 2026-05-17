壓力大情緒經常失控？7條問題快速評估你是否容易有心理健康問題

情緒病就像六月天說變就變，前一秒天清氣爽，後一秒就狂風大作。患有情緒病的人通常不能控制自己，喜怒哀樂無常，嚴重影響自己的生活。



這種變化無常的情緒往往會給別人帶來很大的壓力和他人對你個人的誤解，那麼你會有情緒病嗎？來測一測吧！

你容易被心情左右嗎？快來7步測出你的情緒病風險等級（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測測你容易得情緒病嗎（Instagram@tvn_drama；01製圖）

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1. 情緒不好就會亂吃亂喝嗎？

是的→2

不是→3



2. 你覺得自己整天沒什麼精神嗎？

是的→3

不是→4



3. 晚上會有失眠的情況嗎？

會→4

不會→5



4. 你會覺得自己沒什麼用處嗎？

會→5

不會→6



5. 你會去分散自己注意力嗎？

會→A

不會→7



6. 你對自己未來很有信心嗎？

是的→B

不是很有→7



7. 你是一個話多的人嗎？

是的→C

不是→D



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答案解析：

A. 你較小可能會有情緒病

你本身就是個會去給自己解壓分散壞情緒的人，再加上朋友很多，隨意喊一個出來都能陪你瘋，生活裏你絕大多數時候都是開心快樂的，少數時候有情緒了，你也能慢慢排解掉。信奉人生苦短，開心都來不及，這樣的你會有情緒病是不太可能的。

B. 你不會有情緒病的

你屬於樂天派，不會去斤斤計較，即使有人佔你便宜欺負你，你也會選擇去包容，想的特別開，不會去鑽牛角尖。對你來說，有計較這個的美國時間還不如給自己找些有意義的事情做，去培養自己，提升自己。生活積極向上，充滿陽光心態，所以你是不會有情緒病的。

C. 你較大可能會有情緒病

你有點無厘頭的自來熟，想以此來顯示自己的受歡迎程度。希望別人能夠以你為中心，一旦有人不理睬你的搭話你就會開始東想西想，情緒就開始變得悶悶不樂，甚至開始暴躁起來。你太看重別人的想法了，所以你總是會出現情緒不定的時候。

D. 你會有情緒病

你內向自卑，不善與人交往且心思極度敏感，所有事情都積壓在心裏，會經常因為別人一句無心的話就一直記掛着不能自拔。雖然你不會在人前表現出來，但是當你回到家的時候就會開始大發脾氣不能自控，所以你會有情緒病。

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