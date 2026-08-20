日本初中生選美2026｜13歲美少女摘冠！甜美外貌私下竟是劍道高手

日本年度盛事「中一選美大賽2026」決賽於日前舉行，來自岡山縣的13歲美少女Nonoka（のの花）憑藉精緻甜美外貌與超強自信成功奪冠。這位新科冠軍不僅有一位同為選美冠軍的親哥哥，私下更是極具反差萌的劍道部高手，隨後她接受日媒專訪，大方分享追夢心路歷程與未來的演藝野心！



（YouTube@フィールドキャスター截圖）

「中一ミスコン」是專為日本全國國中一年級女生舉辦的限定賽事，亦是年度盛事「日本最可愛中學生選拔（JCミスコン）」的官方前哨戰。參賽者需要經過嚴格的SNS審查、網路直播互動以及大型時裝秀走秀等考驗。

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獲勝者除了可獲得獎金外，最重要的獎勵是能拿到當年度「JCミスコン」決賽的直通門票。這項大賽與其姊妹賽事（高一選美、高中生帥哥選拔）向來是日本偶像、模特兒及網紅的誕生地，過去曾培育出乃木坂46官方對手團體成員秋田莉杏、人氣戀愛節目嘉賓小國舞羽，以及百萬YouTuber中町綾等知名紅人。



（IG@jc_misscon_jk）

受哥哥影響參加比賽 兄妹雙雙奪冠

而在剛落幕的「中一選美大賽2026」中，來自岡山縣的13歲美少女Nonoka（のの花）從眾多參賽者中脫穎而出成功封奪得冠軍！她隨後接受日媒《Model press》專訪，分享了自己的私下的小故事。

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Nonoka透露參賽全因受到哥哥齊藤天彥（2024「高一帥哥選拔賽」冠軍）的啟發。談到參賽契機，她坦言：「哥哥獲得了冠軍，我也想和他站在同一個舞台上，所以就報名了。」有趣的是，頒獎當天哥哥雖然全程看直播，但妹妹奪冠後傳來的訊息只有「恭喜」兩個字。Nonoka也無奈笑言：「冷淡到連驚嘆號都沒有，就只傳了『恭喜』兩個字！不過能抽空觀看直播還是很高興！」

按此看決賽片段👇👇👇

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（YouTube@フィールドキャスター截圖）

甜美外表下是「劍道少女」

從小就極度享受受人矚目的Nonoka笑言自己特別愛搶鏡：「我本來就很喜歡受人矚目，今天也特地弄了不會和任何人重複的髮型！」 但清純外表之外，她還是一個「劍道少女」，升上國中後她加入了學校的劍道部，每天面臨高強度練習。

（YouTube@フィールドキャスター截圖）

大賽期間要同時兼顧學業、劍道與直播，一度累到學習跟不上，亦曾被家人問過要不要放棄，但她堅決表示，「雖然曾被問過『要放棄嗎？』，但我絕對不想放棄！因為這是兩年前就決定好的事情，所以我向家人表達『我絕對想要做到！』，說服了他們並堅持了下來」。

談到保養，Nonoka表示自己完全不刻意節食，全靠勤護膚維持膚質：「我沒有進行飲食限制。正因如此，為了保持皮膚的好狀態，我很努力做好肌膚護理，開始會敷面膜和做按摩。」

Nonoka立志要成為模特兒、歌手與聲優「三棲藝人」。（YouTube@フィールドキャスター截圖）

無懼壓力夢想三棲發展

展望未來，自信十足的她立志要成為模特兒、歌手與聲優「三棲藝人」，更特別提到崇拜的偶像米澤莉亞（米澤りあ），並隔空向日本人氣樂團喊話，「最想合作的藝人是King Gnu！希望能和他們進行音樂上的合作」！

日本人氣樂團King Gnu（資料圖片）

最後，Nonoka也為所有正抱持不安、努力追尋夢想的年輕人送上鼓勵「那就是『享受每一件事』。就像今天的走秀一樣，越是緊張的時候，享受過程並盡力而為才是最重要的事」。