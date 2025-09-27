「唐人」原來是侮辱性稱呼？學生被嘲諷　老師處理方法獲大讚

近日，重慶一名初中老師，發現班級有學生，使用帶有侮辱性的網絡用語，她隨即制止了這種行為，她教育學生的一番話，引發眾多網友的共鳴。



這位老師叫劉東格，在重慶一所中學教歷史，9月開學後班上的學生小嚴（化名）向她反饋，自己被一些同學叫「唐人」。

上網搜索後，她才知道「唐人」是嘲諷他人有「唐氏綜合徵」，而學生們只是想形容一個人比較幼稚，跟風使用了這個網絡用語。

劉東格老師在講台上教育學生（CCTV中央電視台）

鼓勵小嚴勇敢站上講台 點圖放大看看當時情形：

+ 20

當天下午的德育課上，她鼓勵小嚴勇敢地站上講台，大聲告訴同學們，「唐人」這個稱呼讓他感覺很不舒服，希望大家停止這種行為。緊接着，劉東格嚴肅地教導學生，「唐人」是用疾病命名的網絡爛梗是對別人的語言攻擊，對患病的人很不尊重：

人有三不笑，不笑天災、不笑人禍、不笑疾病，不能把疾病當作網絡爛梗，去攻擊別人。

那一刻，劉東格看見小嚴臉上，有種如釋重負的輕鬆：

原本低着的頭抬起來了，腰桿一下子就直了。

學生們真正理解了「唐人」的意思後，再也沒有這樣說過。不久後，她把這段視頻，分享到社交平台上，希望引導更多的孩子們，在網絡環境中學會辨別優劣。

在劉東格看來，這無疑是一次成功的教育經歷，既教會了小嚴如何正視自己的情緒，如何直面問題，甚至衝突，也教會了學生正確對待網絡文化，劉東格相信：

教會學生們如何面對問題，比解決一個問題更重要。

這也是她工作6年來一直努力的方向，在她的引導下，學生們學會了解決問題、承擔責任，有的同學打架後，會自行協商解決衝突，還主動給她寫情況說明書承認錯誤。

正在上課的劉東格老師（CCTV中央電視台）

課堂上，她是傳授書本知識的老師，課堂外，她更像是學生的心理諮詢師，關注學生們心靈，也看到他們真實的需求，她認為：

教育不是生產流水線的模具，學生不需要模式化培養，要透過他的憤怒，看到他的脆弱，透過他的張牙舞爪，看到他的手足無措。

她還組織過「班級吐槽大會」，鼓勵學生表達自己的委屈、難過，也允許學生當面「吐槽」自己，每當學生一臉沮喪地找她談心後，開開心心地走出辦公室，她感覺自己也被治癒了。

社交平台上，不少網友給劉東格的做法點贊、留言：

「這才是老師該做的」

「不僅教書，還育人」

「提倡尊重他人，值得稱讚」



但劉東格認為自己做得還不夠：

現在學生接觸的網絡文化非常多，我們無法讓學生與網絡隔絕，只能儘可能地貼近他們的世界，幫助他們學會辨別、篩選。

她說，成為一名老師，不只是引導學生成長，更是一個與學生彼此温暖的過程：

希望我教給他們的方法，能讓他們擁有更好的人生，這種傳承很幸福！

