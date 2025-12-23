Yahoo熱搜2025年10大潮語排行榜出爐　67上榜！第1位你一定講過

2025已經來到了尾聲，Yahoo香港近日公布的2025年「十大熱搜潮語」榜單，《開罐OPENER》就為大家逐一剖析，帶大家回顧每個詞彙為何能在這一年，從眾多流行語中突圍，成為反映社會情緒的關鍵字！



《愛回家之開心速遞》劇照

👇按圖即睇 2025年十大潮語👇

第10位：67

香港的「67」有雙重意思：在網絡年輕世代中，它是一個無意義、純粹好玩的迷因，用來表達任何情緒，類似「Yeet」的純粹歡樂感，沒有固定意思，是Z世代用來在社交媒體上製造共鳴和娛樂的工具，可以開心、難過、無聊時喊，但在粵語中，67的讀音（碌X）則接近粗口，可指男性生殖器，也可用來形容糟糕或無語的情況，兩者意義大相逕庭。

第9位：Red flag

Red flag字面意思就是紅色旗幟，原自軍事警告，現在引申為任何讓人覺得「不對勁」的線索，代表有問題、危險或需要警惕的明顯徵兆或警示信號，例如感情中過度控制、忽冷忽熱或不尊重等行為，都是常見的紅旗，現在通常被用來形容一個人要特別注意甚至要遠離的意思。

第8位：老Best

老Best意思是「好朋友」、「老朋友」，結合了廣東話的「老友/老死」和英文的「Best Friend」，指關係非常親密、像家人一樣的朋友，這個詞親切且不正式，常用於社交媒體和日常交流，表達深厚的友情。

第7位：大展鴻圖

《大展鴻圖》是由中國歌手攬佬 2024年發行，並在2025年現象式爆紅，洗腦的魔性旋律和歌詞，如「別墅裡唱K，水池裡銀龍魚」，強烈節奏適合短影音抖音、Instagram、小紅書平台，加上「土潮」文化混搭（本土元素+嘻哈）與K-Pop粉絲二創的助推，形成病毒式傳播的「現象級神曲」現象。

第6位：chill guy

chill guy 是由美國藝術家 Phillip Banks 於 2023 年創作的卡通小狗角色，因為完美契合 Z 世代「躺平」、面對生活壓力的心態，成為抒發情感的載體而爆紅，能表達自己或對方是一個性隨和、輕鬆、冷靜、與世無爭的人，通常對生活抱持著「佛系」或「躺平」的態度。

《IT狗》劇照

第5位：cls

「CLS」在不同情境下有多種意思，除了作為粵語粗口「痴L線」的拼音縮寫之外也可以指Comment、Like、Share（留言、點讚、分享），是網紅和KOL呼籲粉絲支持的方式。

第4位：內捲

近兩年「內捲」這個詞在中國被廣泛使用，香港的部分年輕人也開始使用該詞彙，內卷被拿來形容「白熱化的競爭」，也就是在資源有限的情況下，人們為了得到資源，而進行非理性的過度競爭。

第3位：打敗99.99%香港人

此句式的流行，始於社交平台Threads上的生活數據化比較風潮。用戶熱衷於分享各種生活數據，如「18歲第一次去日本」、「月薪十萬」，並配上「是否打敗99.99%香港人？」的標題。它本質是一種誇張的自嘲與尋求認同，並非嚴謹統計。這種玩法因其互動性強、能激發大量認同/反對的留言討論，是2025年會幫助使用者中流量密碼的固定公式。

第2位：emo

Emo來自英文 emotional (情緒化)縮寫，原指 80 年代起源於硬核龐克、強調情感豐富歌詞的音樂風格 emotional hardcore。而近年在網路成為流行語，指 憂鬱、傷感、煩躁、低落 的情緒，年輕人常用「emo了」表達不開心或鬱悶的心情，它成為在社交媒體上表達「需要消化負面情緒」的簡便且不帶強烈病恥感的用語。

第1位：來都來了

此潮語源於2025年中國南京的「紅姐事件」，化名「阿紅」的男子假扮女性進行詐騙，有受害者在識破真相後，仍以「來都來了」自我說服，在香港各大社交平台瘋傳，使「來都來了」從一句普通口頭禪，躍升為形容在尷尬或荒謬處境中，因沉沒成本而選擇將就的網路迷因，其應用場景迅速擴展至消費、旅遊、職場等各種無奈情境。