日本再傳惡搞！知名連鎖拉麵店噁心男對公用水壺「這樣做」捱轟

夏日炎炎，許多人吃拉麵時都會搭配一杯冰茶。



然而日媒報導，一段在日本知名連鎖拉麵店拍攝的影片，卻讓不少人直呼再也不敢使用店家提供的公用水壺。

事件發生在北海道札幌市的知名連鎖拉麵店「山岡家」。（yamaokaya.com）

山岡家官網的照片。（yamaokaya.com）

山岡家官網的照片。（yamaokaya.com）

影片瘋傳 有網民嚇到表示以後不敢在外邊吃飯（點圖放大瀏覽）：

+ 8

影片中，一名男子疑似直接用自己的筷子，從公用水壺裡夾出冰塊。這一幕曝光後，許多網友震驚留言：

「再也不想外食」

「不敢喝店裡的開水了」



綜合trilltrill和J-CAST報導，事件發生在北海道札幌市的知名連鎖拉麵店「山岡家」。根據網友在TikTok上分享的影片，可見該男子打開裝有茶水的水壺上蓋，直接用筷子在壺內反覆翻攪，將冰塊一個個夾到杯中。等湊到一定數量後，他才重新蓋上水壺，再倒茶飲用。

目前尚不清楚該男子使用的是新的筷子，還是已經用過的筷子。不過，拍下影片的網友表示，看到這樣的行為感到極度不適，從此再也不敢使用餐廳內的公用水壺。許多日本網友也表示贊同，直言：

就算用的是新筷子，這樣在茶水裡反覆翻攪，還是很噁心。

影片瘋傳後，山岡家隨即回應，表示已對店內所有水壺進行清洗與消毒。店方強調，這是首次發生此類情況，並呼籲顧客即便使用新筷子，也不應有此行為，否則會讓其他客人感到不愉快。

【延伸閱讀】外國遊客？東京壽司郎驚見「污糟碟大遊行」 日本女崩潰：一直來（點圖放大閱讀）：

+ 17

延伸閱讀：

砸570萬整形！日28歲網紅「變臉成功」 驚曝：人生徹底改寫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】