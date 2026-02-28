｢日本拉麵比中國麵更好吃｣引爭議　內地網民狠批油膩又鹹｢有獸味｣

近日中國社交平台小紅書上出現了一則題為「為什麼有人會覺得日本拉麵比中國麵更好吃」的帖子，引發了熱烈討論。圍繞中日的拉麵評論區迅速堆積了七百多條留言，從味覺爭論一路延伸到文化認同，火藥味並不重，卻透着各自的立場。



發帖者的態度很直接。他寫道：「日本拉麵連蔬菜都不能好好吃到，到底哪裏好吃？是因為湯濃嗎？蘭州拉麵的湯我會喝，日本拉麵的湯我不會喝。煮得久、味道濃就算好嗎？這種邏輯就像說『加班晚的人更認真』一樣。」這段話被頻繁轉發，爭議的核心幾乎都圍繞「濃湯」二字展開。

他還進一步質疑麵條本身：「是（日本）麵條好吃嗎？用貴一點的小麥粉就會更好吃嗎？作為一個吃了幾十年麵條的山西人來說，只要不加添加劑，不管是米粉、小麥粉還是蕎麥粉，好不好吃取決於做法。機器壓出來的麵，就算價格高，也不會變好吃。」在這段陳述裏，可以看到中國北方對「手工」、「技法」的強調。山西人談面，往往自帶底氣，因為那裏確實有悠久的麵食傳統。

他並沒有否認日本拉麵的存在價值：「日本拉麵存在本身沒有問題，沒吃過的人去試試也可以。手工做的偶爾吃一次也行。但存在並不等於好吃。」不滿的焦點，其實是「為什麼會被認為更好」。

評論區很快分成兩股聲音。一部分人附和：

「我也不喜歡日本拉麵，有股獸味（羶味）」

「日本拉麵真的沒有中國面好吃，太鹹了，就是鹽分的集合體」

「油膩又鹹」



所謂「獸味」，多半指的是豚骨湯底那種強烈的動物脂香。對習慣清湯的人來說，那種氣息確實會顯得厚重。

但另一部分人並不認同這種批評。有人反駁：

「日本拉麵確實鹹，但蘭州拉麵也沒多好吃，肉還更少」

「蘭州拉麵的味道沒有融合，湯是湯，面是面」

「刀削麵和蘭州拉麵也沒多少蔬菜吧？反而日本拉麵配料更多，口味種類也多」



也有人說：

「這是個人口味問題。我覺得日本拉麵更好吃」

「我喜歡日本拉麵，尤其是豚骨和醬油口味。除了價格有點貴，吃多了不太健康，基本沒缺點」



還有人把視角拉到市場層面：

「論全球知名度，日本拉麵比中國任何一種麵食都更有名」

「從世界市場佔有率來看，已經說明了一切」



討論之所以有看點，並不在於哪一方贏了，而在於同樣叫「拉麵」的兩碗麵，其實走的是兩條路。

中國很多傳統麵食強調「清」。蘭州拉麵講究清湯，牛骨熬製但保持透明，香氣乾淨。山西刀削麵重在麵條本身的筋道，湯往往不喧賓奪主。湯和麵各有分工，彼此並不追求高度融合。

日本拉麵則逐漸發展出完全不同的方向。明治以後，中國麵食傳入日本，在橫濱、神戶等港口城市紮根。經過改造，豬骨、雞骨、魚乾被長時間熬煮，追求乳白濃稠的質感。麵條裡加入鹼水，使其更彈、更黃，帶一點特殊氣味。湯底、麵條、叉燒、溏心蛋、海苔等配料都經過設計，講究整體平衡。這種做法更像一套完整的商品系統，強調「完成度」。

在討論日本拉麵時，很多人指的往往是以豬骨為主熬出來的豚骨湯底。豬骨如果長時間高温熬煮，會釋放出脂肪、骨髓裏的蛋白質和氨基酸，也會帶出一些原本存在於骨頭和肉裏的揮發性氣味分子。處理得好，這種味道會被形容為「濃郁」、「醇厚」；處理得不好，或者本身不習慣這種風格的人，就可能覺得有「腥味」、「羶味」，甚至用「獸味」來形容。

這裏的「獸味」並不是字面上的野獸氣味，而是對動物性氣息的一種誇張表達。和中國西北地區以清湯為主、強調牛肉鮮味的蘭州拉麵相比，豚骨拉麵更強調脂肪感和骨香。味型差異很大。長期習慣清淡、清爽湯頭的人，第一次接觸濃白豚骨湯時，確實容易產生不適。

再加上文化心理因素。中國不少地區對「腥羶味」較為敏感，比如羊肉、內臟處理不好就會被評價為「味重」。而日本拉麵在某些店鋪裏，為了突出濃度，刻意保留豬骨的厚重感，甚至追求那種「骨頭味」。喜歡的人會覺得那是靈魂，不喜歡的人則會覺得像「沒處理乾淨」。

再看味覺差異。日本拉麵整體偏鹹偏油，這是事實。日本飲食裏有「把湯喝完」的傳統觀念，尤其在拉麵店，「完食完飲」常被視為對廚師的尊重。有些店甚至會在碗底寫字，鼓勵顧客喝到最後一口。中國不少地方的麵湯則是輔助，喝幾口即可，剩下也不被視為失禮。

所以，那條帖子真正觸碰到的，並不是一碗麵，而是味覺背後的習慣與身份。有人從小吃清湯，認為那才是「本味」；有人習慣濃湯，覺得那才算過癮。當一個人在問「為什麼有人覺得日本拉麵更好吃」的時候，其實也在假設味覺應該一致。

評論區裏有一條話頗耐人尋味：

在問『為什麼別人覺得更好吃』之前，不如問問自己，為什麼會覺得別人必須和自己口味一樣。

這句話沒有情緒，卻點出了問題核心。

食物的演變往往比爭論更誠實。日本拉麵從中國麵食演化而來，最終變成另一種存在；中國各地面食則在各自的土地上保留傳統。兩條路都在繼續延伸。

那麼你喜歡吃日本拉麵呢，還是中國拉麵呢？

