沖繩拉麵店爆「陰陽菜單」中英文點餐貴100円　網：不是錢的問題

不少民眾到日本旅遊時，為了方便點餐，都會直接使用店家點餐系統提供的英文或中文界面。



不過，一名女網友近日在Threads爆料，在沖繩國際通一家拉麵店用餐時，意外發現平板點餐系統竟疑似出現「AB菜單」（陰陽菜單），只要切換不同語言，同樣的餐點價格竟然不同，讓她直呼「以後記得調成日文版點餐，不然外國人會被多收錢」。

點餐界面切換非日文語言 竟會解鎖更貴的價格：

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原PO指出，一碗拉麵就差了100日圓（約5港元），綠茶更多收150日圓（約7.5港元），幾乎接近翻倍，忍不住疑惑「誰可以告訴我為什麼」。她透露，這家店平時有不少外國旅客前往用餐，因此才特別留意到平板不同語言版本的價格差異。她認為，如果是真人店員協助點餐，多收一些服務成本或許還說得過去，但如今是早已翻譯完成的平板系統，卻讓外國遊客支付較高價格，她難以接受。

貼文曝光後，也有不少網友留言替店家緩頰，認為價格早已清楚標示，消費者本來就有選擇權：

「100（日圓）才多少」

「這東西就是明碼標價，也沒有人強迫妳消費。妳可以自己選擇去或不去」

「自己不學好日文還硬要去吃……那個就是翻譯費用」

「這是因為長期以來在日本看不懂日文的旅客，需要店員花更多的時間解釋與服務，導致店家需要在人力這塊花費比較多的成本去做這件事」



也有人猜測，「日本是消費稅外加，但應該是怕外國人不懂，直接加上去避免結帳糾紛罷了」。

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不過，更多網友則對部分留言的態度感到相當傻眼，認為討論重點根本不是價差金額，而是是否存在差別待遇：

「一堆人在那邊沒多少錢小錢，這就不是錢的問題」

「最神奇的是居然有一部分的台灣人覺得多收沒差」

「幫這種AB餐單說話的是有什麼毛病」



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