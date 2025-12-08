日本名店拉麵二郎6大特色如宗教　達人：潛規則多朝聖必先做功課

以份量驚人聞名的日本拉麵名店「拉麵二郎」，某分店早前一度要求「用餐限時20分鐘」，引起討論。



日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」Facebook專頁表示，「拉麵二郎」超級紅，應該很少外國人吃過，「潛規則很多」，對外國人來說門檻超級高，想朝聖務必先做好功課。

日本人的歐吉桑表示，近20年日本拉麵的流行變化太快，豚骨拉麵、沾拉麵、雞白湯、家系拉麵等，這幾年在日本最紅的拉麵就是拉麵二郎。有6大特色：

第一，一直排隊、排隊超久

第二，被客人崇拜的店家，算是宗教性的拉麵店家

第三，味道超濃，太油，麵非常厚，令人驚訝的麵量

第四，潛規則很多、也很嚴格

第五，店內的氣氛非常異常，簡直像期末考試中的教室一樣，有很大的緊張感

第六，跟陌生客人一起，團進、團吃、團走的潛規則（批次LOT管理方式）。



不過，就算規矩很多，日本人的歐吉桑表示，「拉麵二郎」的味道吸引很多日本客人，且99%是男生客人。「他們的拉麵真的濃，超級濃，所以吃完之後太飽，很想嘔吐」。

「拉麵二郎」最大的特色就是拉麵的量，他說，麵量有小跟大2個選項，小量算是一般店的2至3倍的量，大量算是3至4倍的量。沒有打包服務，所以點了必須吃完，沒有吃完的話非常尷尬。

拉麵二郎最不禮貌的行為是吃不完，可能被老闆罵，或者被其他客人直接罵。

而且「拉麵二郎」吧檯只能容納8至9人，日本人的歐吉桑表示，要儘量跟別人一樣的速度吃完，大部分的店採用團進、團吃、團走ALL IN，ALL OUT的原則（批次LOT管理煮麵方式）。比方說店內9個座位，就算店內有1個空位，但是不可以進店，必須9名客人一起進店內，老闆開始煮9人的麵，一口氣提供給9名客人。

他表示，所以如果一個人吃的速度太慢，會影響到老闆工作的效率，老闆應該不會直接開罵，但心裡催促客人趕快吃掉吧。所以客人一邊吃麵，還要一邊關注別人吃麵的速度。如果其他8人已經走，1個人還在吃的話，可能被其他客人當作「你是給店家添麻煩的傢伙」。老闆不會幫客人擦桌子，也不會準備水，也不會笑，機器人一樣，態度非常冷淡。

日本人的歐吉桑打趣，對拉麵二郎的常客來說，「客人並不是人類，而是被拉麵二郎養的狗狗」。狗狗只好聽主人的要求，否則沒有拿到今天的飯。所以客人都聽老闆的要求，點餐後很少客人聊天，大家安安靜靜地等待出餐。

他建議想去朝聖的遊客，要先做好功課，了解用餐的潛規則，

就算客人是外國人，拉麵二郎不會手下留情。

