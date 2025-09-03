鬼節｜3大日本討論區驚悚恐怖怪談　「取子箱」放死嬰為下咒殺人

一年一次的鬼月到來，在這樣的炎炎夏日之中，聽聽恐怖怪談以及都市傳說，也是人們記憶中的一種夏季氛圍吧。



今天，就讓我們一起來看看三則日本的恐怖怪談精選，讓我們一起來體驗有些陰森且恐怖的夏日氣氛吧！

農曆七月鬼月精選日本5ch論壇3大恐怖怪談

日本5ch流傳3大靈異怪談 「姦姦蛇螺」原本係巫女？殺人只為報復村民

極度惡毒的詛咒「取子箱」

2005年6月6日，在日本著名論壇2ch（現為5ch）上出現的一則貼文，投稿者A投稿了一篇文章。在一次酒會中，A的女性友人S發現了一個奇妙的四方形木箱子，並將他帶至A的家中，同行的還有靈感很強的友人M以及他的女友K，見到S帶來的木箱，友人M臉色大變，並很快地聯絡神社的父親舉行除魔儀式，M用刀子刺破了自己的手，並讓S一邊喝下自己的血液一邊念著咒，直到S嘔吐才終於讓儀式結束。

事後，四人一同來到了S的家，才終於得知這個木箱的真身，這個木箱名叫「取子箱」（コトリバコ），是一種針對家中女性與小孩的惡毒詛咒道具，大約起源於19世紀。下詛咒的人會在箱中倒滿雌性牲畜的血，並且在裏頭放置作為祭品的死嬰碎片，若是放入越多死嬰，則詛咒越強，被下咒的人會隨著時間經過而內臟破裂，吐血身亡，在咒殺道具中屬於特別兇惡的一種，在M的努力下，才終於驅除了取子箱的詛咒，但留下的故事與過往，則依然流傳至今。

留下恐怖以及詭異氣氛的「渦人形」

接下來一樣是出現在2ch上的貼文，投稿者A表示，他曾經在高二的暑假前往深山參加合宿集訓，一群富有探險精神的高二生們發現宿舍後方有一間屋子，以及屋內似乎有窺視著眾人的孩子，甚至引起了不小的風波。抱持著好奇心的A與其他學生組成了一個五人的小團體，並決定前往探險，但在探險途中，卻突然有一人發出了大笑聲，然而，他的臉龐不但沒有表情，甚至還滴者斗大的淚珠，驚覺不妙的眾人只得連忙帶著他一同離開屋子，在離開的時候，彷彿聽到了微弱的「呵呵呵……」的笑聲。

回到家中幾天後，本以為一切已經告一段落的A，在某個夜晚卻再次聽見了「呵呵呵……」的笑聲，正當A覺得奇怪的時候，往樓梯間的窗戶往外一看，卻見到一個穿和服的小孩端正地坐著，微微前傾的身體正透過窗戶窺視著自己的房間，然而，身體與頭部之間的脖子部分，卻是一根約一公尺長的細長棒子，受到驚嚇的A，只能夠躲回一樓客廳等待天亮。

相關文章：日本都市傳說「如月車站」歷久不衰 進入異世界如《千與千尋》？

在這之後，A與他的四位夥伴們在一次留宿於A家中時，又再次看到了那個小孩，這次，他們清楚的瞧見了那張人偶般的面龐，以及漆黑空洞的眼睛與嘴巴正對自己發出「呵呵呵……」的笑聲。束手無策的眾人只得求助於寺廟的住持，並花費了一番工夫才燒掉了人偶，在人偶剩下的軀體之中，透過痕跡可以讀出「渦人形」的詞彙，至於這究竟是甚麼，至今，仍然沒有人知曉。

殺害村民只為復仇的「姦姦蛇螺」

最後要介紹的怪談是「姦姦蛇螺」，出自於2009年的一篇2ch投稿，投稿者的友人B與家中的父母起了爭執，遭到父親挑釁的B由於氣不過，決定踏入村中森林深處的禁止進入區域，抱持著湊熱鬧的心態，投稿者與另一位友人A也決定一同前往。

進入森林後，他們很快地便注意到有怪聲跟隨著自己，但不信邪的三人依然繼續深入，並翻過了掛滿大量御幣與鈴鐺的柵欄，在深處等待著他們的，是由木頭與繩索圍起的六角形空間，在正中央則放著一個類似賽錢箱的箱子。投稿者與友人A正覺得不妙，但友人B卻像是沒在怕似的走向中央，甚至看向了箱子內部，突然間，鈴鐺聲大作，恐懼的眾人正想要離開時，卻看到了有著赤裸的上半身，以及兩邊各有三隻手的怪物，讓他們非也似的逃離了森林。

相關文章：香港恐怖都市傳說！大頭怪嬰吃光媽媽內臟 目擊者事後遭遇更奇幻

回到村中，眾人才得知怪物的身分，原來，那個怪物叫做「姦姦蛇螺」，在過去曾經是一名巫女，收到村人的委託而退治大蛇的她，卻遭到反擊而失去了下半身。村人無奈向大蛇做出交涉，以那名巫女作為祭品來換取大蛇不再危害村莊，並砍下了巫女的手臂，懷恨在心的巫女，化作姦姦蛇螺復活，並殺害村莊的村民，那些屍體，往往都少了一隻手臂，讓恐懼的村民只能將她封印在山中，至今，仍然沒有人能消滅她。

這些怪談，是否讓各位感到一陣寒意呢？

以上三則怪談都帶著濃厚的日本元素，從詛咒到巫女，從神道儀式、封印到穿著和服的詭異人偶，都讓人感到滿滿的恐懼，那麼，各位讀者覺得如何呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】