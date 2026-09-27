咖啡豆放雪櫃冰鮮隨時變服毒？專家：恐養出致癌菌　揭正確保存法

咖啡已經成為許多民眾日常生活中不可或缺的飲品，除了到連鎖門市購買現煮咖啡，自行採購咖啡豆或咖啡粉在家沖泡也十分普及。在相對潮濕溫熱的氣候環境下，咖啡豆如果沒有妥善存放，很容易受到環境中的赭麴黴菌污染，代謝生成具有人體健康危害的赭麴毒素。



台灣中原大學生物科技學系副教授招名威指出，食品保存的核心原則在於妥善調控溫度、濕度、空氣以及光照四大要素。赭麴黴菌廣泛存在於自然界的空氣、土壤與水源中，有時植物果實表面也會附著，潮濕的氣候正好為這類黴菌提供了生長條件。

相關研究顯示長期攝取赭麴毒素可能導致疾病甚至增加致癌風險，不過民眾也無需過度恐慌，毒素對健康的影響通常需要長期累積，提早建立正確的保存習慣才是最有效的防範方法。

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咖啡豆原包裝能放多久？為什麼冷藏保存反而更容易出問題？

市售新鮮咖啡豆的包裝設計本身就具備特定的保存功能。招名威說明，市售原包裝通常採用鋁箔材質，主要目的就是達到避光效果，包裝上方的單向排氣孔則是用來平衡包裝內外的溫度與水氣，這類原包裝的新鮮咖啡豆在一般情況下保存期限約為3至6個月。

當民眾需要更長時間存放咖啡豆時，往往會考慮分裝到密封罐、放進冷藏室（0-4度左右）或冷凍庫（-18度以下）。招名威表示，避光與密封是相對安全穩當的作法，但他特別提醒民眾，一般家庭的冷藏庫每天開關頻繁，且內部擺放各類生熟食物，進出複雜的環境與濕氣容易讓冰箱內部產生交叉污染，咖啡豆放在冷藏反而更容易受到環境影響。

延長新鮮度該怎麼做？專家推薦哪種長期保存方法？

針對需要長期保存咖啡豆的消費者，招名威指出「冷凍保存方式最為推薦」。透過低溫冷凍並搭配完全密封與避光容器，能夠大幅降低環境水氣與雜菌對咖啡豆品質的干擾。

招名威強調，沖泡與品嚐咖啡雖然只是日常生活的一環，但從咖啡豆保存所延伸出來的原則，包括慎選包裝材質、深入了解食品原料特質以及掌握周遭環境變化，都可以廣泛應用到所有日常食品的管理上，只要掌握這些基本原則，就能在享受美味飲品的同時確保飲食安全與健康。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：咖啡豆怎麼保存才不會受潮？專家教1招「久放仍香濃新鮮」：千萬不要放冰箱，一堆人做錯】

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