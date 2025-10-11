去咖啡因咖啡更健康？美國研究揭驚人發現：患1類癌症風險倍增

許多人因為怕心悸、睡不著，會選擇「去咖啡因」的咖啡，甚至認為它比一般咖啡更健康。但最新一項來自美國的大型世代研究，歷時36年、追蹤超過12萬人，卻發現去咖啡因咖啡並非完全無害，甚至在特定族群身上，可能帶來意外的健康風險。



咖啡與癌症風險：有咖啡因vs去咖啡因差在哪？

研究首先釐清一個多年的疑問：喝咖啡會不會增加癌症風險？結果顯示，不論是含咖啡因或去咖啡因的咖啡，每天多喝一杯，整體癌症風險幾乎沒有差異。台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒解釋，這代表咖啡本身不是癌症的敵人，兩種咖啡在總體風險上都是安全的。

咖啡與癌症風險：有咖啡因vs去咖啡因差在哪？（AI生成圖片）

去咖啡因咖啡好處：大腸癌、前列腺癌風險下降

雖然去咖啡因咖啡少了咖啡因，但它依舊保留了多酚及膳食纖維樣物質。研究顯示，男性若每天飲用三杯以上，罹患大腸癌的風險會下降約22%；而在侵襲性前列腺癌方面，隨著每日飲用量的增加，風險還能進一步降低。專家推測，這些保護效果來自於咖啡中的抗氧化與代謝促進成分。

去咖啡因咖啡壞處：男性膀胱癌風險升高

然而，研究也揭露了一個令人擔憂的結果。對於男性而言，特別是不吸菸者，去咖啡因咖啡與膀胱癌之間似乎存在風險關聯。數據顯示，即使是少量飲用，膀胱癌的風險也會顯著上升；若長期每天三杯以上，風險甚至可能接近倍增。研究團隊懷疑，這與去咖啡因製程中使用的二氯甲烷溶劑有關，但目前尚未有確切證據，需要進一步驗證。

去咖啡因咖啡意外發現：降低口腔癌風險

除了利與弊，研究還有一個意外發現。每天不到一杯的去咖啡因咖啡，竟能讓口腔癌風險下降約25%至34%。這一點顯示，即便去除了咖啡因，咖啡中的某些成分仍然可能對特定癌症產生抑制作用。

如何挑選去咖啡因咖啡？專家建議選這兩種製程

對於擔心化學殘留的消費者，黃軒提醒，購買時可以特別注意以下幾點：

選擇「二氧化碳超臨界萃取法」或「瑞士水洗法」：這兩種工序能避免二氯甲烷殘留。

檢視飲用量與家族病史：男性若有膀胱癌家族史，或是不抽菸卻大量喝去咖啡因咖啡，建議減量或改回一般咖啡。



以「少量多次」取代「一次大量」：能降低潛在風險，也減少腸胃不適。

研究限制：去咖啡因咖啡與癌症的關聯還不能定論

雖然這份研究規模龐大，但仍屬觀察性研究，僅能顯示「相關性」，還不足以證明「因果關係」。未來若要真正釐清，仍需透過隨機對照試驗、生物標誌檢測，以及細胞與動物的劑量反應實驗，才能確認咖啡與癌症之間的因果鏈。

健康關鍵不在咖啡 而在生活習慣

總體來說，去咖啡因咖啡不是全然的安全選擇。它可能對大腸癌與前列腺癌帶來好處，但在膀胱癌風險上卻需要提高警覺，黃軒強調，健康從來不是單靠一杯咖啡決定，而是來自整體生活方式。均衡飲食、規律運動與戒菸，才是降低癌症風險的真正關鍵。

