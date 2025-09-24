起床就喝咖啡恐有3大副作用！營養師揭3個飲用黃金時機提神加倍
清晨睜開眼，很多人第一個動作就是沖一杯咖啡，彷彿沒有咖啡因的刺激就打不起精神。
只是，這個習慣真的對身體好嗎？營養師黃品瑄提醒，其實「一大早空腹喝咖啡」不但提神效果有限，還可能帶來焦慮、心悸或胃部不適。想要真正喝出健康，關鍵在於掌握正確時機。
為什麼早上不要馬上喝咖啡？
人體在剛起床時，體內會自然分泌一種叫做皮質醇的荷爾蒙（俗稱壓力荷爾蒙），它就像內建的鬧鐘，能讓人清醒並準備開始一天。因為這時候皮質醇濃度最高，本身就能提神，如果立刻再喝咖啡，反而容易讓焦慮和緊張感加劇，甚至影響情緒穩定。黃品瑄提醒，最好等「起床90分鐘後」再喝，效果會更好。
另外，空腹喝咖啡容易刺激胃酸分泌，導致胃部不適，因此務必要「吃完早餐後」再喝，才能兼顧提神與保護腸胃。
喝咖啡的黃金時機表
黃品瑄整理出幾個「最佳時間點」，讓咖啡真正成為日常助力：
起床90分鐘後：避開皮質醇高峰，提神效果更佳
早餐後：避免空腹喝，減少胃部負擔
午休前：喝完咖啡馬上打個盹，醒來剛好咖啡因發揮作用，提神效果更好
睡前9小時不喝：咖啡因在體內代謝需要時間，太晚喝會影響入睡
關於咖啡的幾個迷思
日常生活中常聽到各種說法，到底哪些是真的呢？
咖啡會越喝越累？
多半是因為喝的時間點不對。太早喝或空腹喝，反而容易覺得疲倦。
會不會骨質疏鬆？
正常攝取量並不會直接造成骨鬆，只要鈣質充足就不用擔心。
加糖、加奶行不行？
適量沒問題，但要避免長期攝取過多糖分。
能不能解酒？
錯誤迷思！咖啡因只能讓人暫時清醒，卻無法加快酒精代謝。
咖啡因含量怎麼看？
現煮咖啡的咖啡因含量差異很大，取決於豆種與沖泡方式。例如為了讓消費者更容易判斷，台灣衛福部與消保處輔導業者使用「紅、黃、綠」三色標示：
紅色：每杯200毫克以上
黃色：100–200毫克
綠色：100毫克以下
購買時不妨多留意標示，才能避免不知不覺喝下過量咖啡因。
「早上醒來馬上喝」看似提神，其實可能弄巧成拙。掌握正確時間與適量原則，咖啡才能真正發揮效果，讓你一整天都精神滿滿。
