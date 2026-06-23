咖啡喝多傷大腦？哈佛研究：每日超3杯有失智風險　揭關鍵飲用量

咖啡是全球最受歡迎的飲品之一，全球每天消費超過22.5億杯，許多人習慣靠它提神醒腦。近年關於咖啡與認知功能的研究日益增多，2026年哈佛大學發表的一項大規模長期研究更引發關注。



這項涵蓋13萬人以上的研究發現，適量咖啡攝取與失智症風險降低之間可能存在關聯，但關鍵在於「飲用量」。

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1日2至3杯最佳？超過3杯風險反增

根據2026年哈佛校報公開的研究數據，每日飲用2至3杯，約300至450毫升含咖啡因咖啡的人，相比幾乎不喝咖啡的人，失智症風險呈現明顯下降趨勢。值得注意的是，研究同時發現了一個「U字型劑量反應曲線」，也就是說，咖啡並不是喝越多越好。

針對阿茲海默症這類常見失智症類型，研究顯示每日3杯以內風險無明顯差異，但超過3杯後，風險則開始上升，打破了許多人「多喝多補」的迷思。研究也發現，無咖啡因咖啡並未呈現相同的保護效果，暗示咖啡因可能在其中扮演關鍵角色。

此外，咖啡中的多酚類物質如綠原酸，具有抗氧化與抗發炎特性，可能透過改善血管功能、降低血糖代謝異常等方式，間接保護認知功能。

不過，專家也強調，若直接說「喝咖啡可以預防失智症」其實並不精準。這類研究多屬於觀察性研究，無法證明咖啡本身能直接預防疾病，只能顯示兩者之間存在相關性。飲用咖啡的人往往也可能同時具備較健康的生活習慣，例如規律運動、睡眠穩定、社交活躍或教育程度較高，而這些因素同樣會影響認知健康。

管理營養師建議，較理想的做法是在早餐後飲用1杯咖啡，避免空腹飲用，並在就寢前10小時停止攝取咖啡因，以維持健康的睡眠節奏。至於孕婦、有心律不整或焦慮症狀的人，則建議先諮詢醫療專業人士。

整體來看，2026年的劑量反應解析，為咖啡愛好者提供了更具體的參考依據。每日2至3杯可能是失智症風險較低的甜蜜點，但超過這個量，反而可能帶來反效果。換句話說，適量享受咖啡的香氣與風味，不只可以提神，也可能為大腦健康加分；但若飲用過量，仍可能得不償失。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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