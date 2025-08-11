咖啡渣千萬別倒掉　6個你不知道的神秘用途　竟可護膚兼抗衰老？

每天早晨只要聞到香濃的咖啡香，就能提振一整天的精神，不只是飲用，咖啡也被製成各種甜品，應用範圍之廣大，不過每年送往掩埋場的咖啡渣，累積排放出驚人的溫室氣體，加速地球暖化，我們該怎麼賦予這些廢棄咖啡渣新生呢？



咖啡渣排放上千萬噸的溫室氣體 加劇全球暖化

在精品咖啡的風潮下，咖啡市場的消費量每年都在持續上漲中，而這樣龐大的需求量同時伴隨著無可避免的環境污染，據估計，全球每年約有六百至上千萬公噸的咖啡渣被送往掩埋場，排放出的甲烷和二氧化碳，讓地球的溫室效應嚴重加劇。

而許多環保團體也意識到這個問題，開始提倡咖啡渣回收行動，咖啡渣並不只能是廢棄物，它們還能成為有價值的有機資源，可以透過回收再利用的方式賦予新生。

咖啡渣的6個生活妙用

咖啡渣的主要成份為咖啡因、單寧酸以及纖維素，這些成份在自然界中容易分解，經過適當處理後，還能做為燃料、除臭劑、美容用品等多種用途，不僅可以減少垃圾量，還能為生活帶來許多便利，這裡整理幾個咖啡渣的好用途。

1.清除頑垢

將咖啡渣和肥皂水混和就能製成天然強效的清潔劑，咖啡渣含有活性碳，能夠吸附許多細微的污垢、污漬，頑強的污垢碰到咖啡渣後，就能產生很好的清潔效果。

2.驅蚊蟲

不用防蚊燈或蚊香，將咖啡渣風乾後並點燃，燃燒的煙霧就能夠驅蚊，是個天然又簡單的咖啡薰香法，防蚊蟲的同時還可以順便消除異味。

3.肥料

咖啡渣是優良的堆肥材料，含有豐富的氮、磷、鉀等元素，以及有機質，將咖啡渣與廚餘、落葉等其他有機廢物混合堆肥，就可以加速分解，產生富含營養的腐殖質，改善土壤結構並提高保水力和保肥力，促進植物生長。

4. 美容用品

咖啡渣含有咖啡因和其他抗氧化劑，具有護膚和抗衰老的功效，可以去除老廢角質與提亮膚色，能夠代替磨砂膏或是面膜，讓皮膚光滑潔淨的同時，還能減少對海洋生態及環境的破壞。

5. 燃料

咖啡渣乾燥後，可以作為燃料燃燒，因為咖啡渣燃燒時產生的熱量較高，幾乎沒有煙霧，因此可以被用來製作固體燃料或生物柴油，作為家庭取暖或交通運輸的燃料。

6. 除臭劑

咖啡渣具有很強的吸附性，可以吸濕防潮，把乾燥過的咖啡渣放在冰箱、鞋櫃或寵物窩等容易產生異味和潮濕的地方，可以有效去除異味和濕氣。

