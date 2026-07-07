咖啡天天喝會上癮、即溶對身體有害？醫生破除10大迷思教健康飲法

每天早上的續命儀式，不是一杯Kopitiam的Kopi-O，就是一瓶Starbucks的冰拿鐵。甚至很多人每天打工的潛規則就是：不要跟還沒喝咖啡的我說話，因為這時候的我是沒有靈魂的。



但是！每次當你快樂地吸入第一口咖啡時，身邊總會有一些養生大師跳出來潑冷水：

喂，你天天這樣空腹喝，胃遲早燒出一個洞啊

少喝點啦，30歲過後骨質疏鬆看你怎麼辦

晚上喝咖啡？你今晚不用睡了咯



聽得多了，搞到我們每天喝杯咖啡都像在慢性服毒一樣，罪惡感滿滿。‍️

今天，救星來了！小編特別整理了醫學界和營養師親自破譯的【10個關於咖啡的經典迷思】。原來，那些嚇死人的咖啡罪狀，大半都是騙人的偽科學！趕緊把這篇發進全家人的WhatsApp Group，今天開始，我們要理直氣壯、健健康康地喝咖啡！

咖啡10大迷思破除（01製圖；AI生成圖）

咖啡10大誤區，醫生逐個擊破（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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迷思一：喝咖啡會加速骨質疏鬆？

醫生真相：不會，只要你不把咖啡當水喝。咖啡因確實會輕微影響鈣質吸收，但每杯咖啡流失的鈣質，其實只要加一兩勺牛奶，或者多吃一口豆腐就補回來了。真正導致骨質疏鬆的是平時不運動、不曬太陽和不吃高鈣食物。

迷思二：咖啡會胃痛、導致胃潰瘍？

醫生真相：因人而異，它不是胃潰瘍的元兇。咖啡會刺激胃酸分泌，對於胃食道逆流或胃本來就敏感的人，空腹喝確實會不舒服。但只要選擇在飯後喝，或者加奶變成拿鐵，它並不會平白無故在健康人的胃裏燒出一個洞來。

迷思三：喝咖啡能減肥、燃燒脂肪？

醫生真相：只能輔助，前提是黑咖啡。咖啡因能短暫提高新陳代謝、幫助利尿（去水腫），並抑制一點食慾。但如果你喝的是加了大量糖漿、鮮奶油的摩卡或星冰樂，那不是在減肥，那是在喝液態脂肪。

迷思四：天天喝咖啡會上癮？

醫生真相：這屬於咖啡因依賴，而非毒品那樣的上癮。突然戒掉咖啡的人可能會出現頭痛、精神不振，這叫戒斷症狀，但通常過了2到3天就會完全消失。它對大腦的神經影響和真正成癮性物質完全不同。

迷思五：咖啡顏色越深、味道越苦，咖啡因就越高？

醫生真相：剛好相反！重度烘焙（深焙）的咖啡因其實更少。咖啡豆在長時間的高温烘焙過程中，咖啡因會隨着熱量流失。那些口感微酸、顏色較淺的淺焙咖啡，往往隱藏着更高的咖啡因。

迷思六：孕婦絕對不能碰一滴咖啡？

醫生真相：可以喝，但要控量。世界衛生組織（WHO）和婦產科醫生建議，孕婦每天的咖啡因攝取量只要不超過200毫克（大約等於一杯中杯美式或拿鐵），對胎兒是安全的，不需要完全戒斷。

迷思七：喝咖啡會心悸，說明心臟有問題？

醫生真相：多半只是咖啡因敏感。咖啡因會刺激交感神經，讓心跳短暫加快，這在醫學上是正常的生理反應。只要減少攝入量，或者改喝低因咖啡（Decaf）即可。但如果喝完伴隨胸悶、呼吸困難，才需要去看心內科。

迷思八：咖啡利尿，所以喝咖啡等於白喝水？

醫生真相：錯。咖啡也能算作你當天的飲水量。雖然咖啡因有利尿作用，但它排出的水分遠少於你喝下去的水分。對於習慣喝咖啡的人來說，身體早就耐受了這種利尿作用。

迷思九：即溶咖啡（3合1）對身體有害嗎？

醫生真相：咖啡豆本身沒問題，害人的是添加物。很多即溶咖啡為了口感，加入了大量的反式脂肪（奶精）和白砂糖。天天喝這個，比起咖啡因，你更應該擔心你的血糖、血脂和體重。

迷思十：深夜喝咖啡一定會失眠？

醫生真相：看基因，每個人的咖啡因代謝速度不同。咖啡因在人體內的半衰期大約是4到6小時。有些人基因自帶解毒Buff，晚上喝完照樣倒頭大睡；而有些人代謝慢，中午喝一杯，晚上都還在瞪大眼睛。醫生建議，睡眠質量差的人，下午2點後就別喝了。

看完醫生的科普，是不是瞬間覺得手裏的冰美式/Kopi-O變得更香了？其實咖啡不是什麼健康殺手，只要喝對時間、選對種類（儘量少糖、少奶精），它反而是非常好的抗氧化和提神神器。下次再有阿媽或者三姑六婆在WhatsApp傳那些喝咖啡等於慢性自殺的恐嚇訊息，不要客氣，直接把這篇文章丟進Family Group塞住她們的嘴！

咖啡星人們，你們每天都要喝多少杯咖啡才能維持呼吸？你最常喝的又是哪一種（Starbucks、美式、拿鐵）？趕緊在下面留言區分享，讓我們看看誰才是真正的重度咖啡因中毒者吧！

【同場加映】夏日冰咖啡4大禁忌 揀杯都要小心！氣溫每升10度劣化速度翻倍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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