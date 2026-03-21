iPhone電池幾時要換？外媒教九個跡象暗示要換　經常發熱不要忽視

iPhone電池幾時要換？無論手中的 iPhone 起初多麼強大，隨着使用年期增長，電池表現必然會逐漸下滑，取而代之的是反覆充電後的無力感。雖然不少港人習慣在電池老化時直接換新機，但事實上，只要機身保養得宜，單純更換電池便能為手機續命數年。當iPhone出現以下九個跡象時，可能就是暗示你要找維修中心更換電池了。



1）意外關機

一部手機應該在還有電量時保持運作，而不是無故自動關機。這類問題通常出現在鋰離子電池開始化學老化後。隨著電池損耗，它無法再像以往般提供穩定的峰值電壓。雖然 Apple 的系統會進行效能管理以防止手機過勞，但當電池內阻過高，在執行高負載任務（如開啟大型遊戲或相機）時，電壓波動會觸發保護機制，導致手機為了保護內部電路而強制關機。若這種情況頻繁發生，更換電池是唯一的長久之計。

2）電池健康度跌破 80% 大關

自 iOS 12.1 以來，用家可以在設定中查看「電池健康度」。數值在 90% 以上代表表現理想，但一旦最大容量跌破 80%，用家就必須警惕。根據 Apple 的標準，iPhone 14 或更早型號在經過 500 次充電循環後，電池便會開始老化；而 iPhone 15 及後續型號則可承受約 1,000 次循環。雖然有些用家認為 80% 尚可接受，但實際使用上，你會發現手機變得遲鈍，甚至隨時有斷電風險。

3）系統彈出電池退化警告

當電池健康度降至關鍵水平，系統會直接彈出警告訊息，建議用家更換零件。值得留意的是，有些用家反映即使健康度在 80% 以上，也會看到此警告。這是因為電池「健康狀態」與「最大容量」是兩回事—容量雖高，但內阻過大同樣會導致供電不穩。如果你看到這個警告，代表電池已無法支撐高效能運作，建議盡快預約維修，若擁有 AppleCare+ 更有機會獲得免費更換服務。

4）充電時間異常漫長

按照官方標準，使用 40 瓦充電器為 iPhone 17 Pro 充電，只需 20 分鐘即可達到 50% 電量，完全充滿通常在兩小時內。如果你發現手機插電數小時後，電量增長依然像蝸牛般緩慢，甚至卡在某個百分比，在排除線材損壞、插口髒污或軟件更新等因素後，問題多半出在電池本身。老化的電池無法有效儲存電荷，最終會徹底無法充滿。

5）電池膨脹：最危險的警號

有些跡象是無法忽視的，例如電池膨脹。當鋰電池因為使用劣質線材、長期受陽光曝曬或物理損壞而導致內部化學反應異常時，電池會像氣球般鼓起。這會直接撐開屏幕或頂出機背蓋。遇到這種情況，千萬不要坐視不理，因為膨脹的電池極具火災風險，隨時可能爆炸。這不僅是換手機的問題，更是嚴重的安全隱患，必須立即停止使用並送修。

6）電量流失速度極快

如果你的 iPhone 電量百分比像倒計時般下降，在排除屏幕亮度過高、未清理後台應用或未使用低電量模式等用家習慣後，化學老化就是主因。老化嚴重的電池即使顯示 100%，其實際儲電能力已大不如前。

7）經常無故發熱

根據官方指引，iPhone 的理想運作溫度為 0°C 至 35°C 之間。除了打機或曝曬會導致發熱外，老化或有缺陷的電池也是元兇。由於輸出的能量不穩定，電池會過度運作並產生大量熱力。長期處於高溫狀態會損害其他內部零件，更換電池的費用與修理整部燒壞的手機相比，絕對是小數目。

8）系統反應遲鈍且操作殘影

新 iPhone 運作如絲般順滑，但當電池無法提供充足電力時，系統會啟動保護機制，限制 CPU 和 GPU 的效能。這會導致 App 開啟變慢、捲動畫面時出現殘影、喇叭音量變小，甚至連相機閃光燈也被強制禁用。這感覺就像手機永久處於「低電量模式」。更換電池能讓處理器恢復全力運作，解決這種令人崩潰的延遲感。

9）必須插著電源才能運作

最後一個極端跡象，是手機一旦拔掉充電線就立即關機。這代表電池已經徹底壽終正寢，無法獨立供電。雖然有時可能是連接線鬆脫，但九成情況都是電池徹底損毀。雖然此時手機形同殘廢，但好消息是只要插著電還能開機，你仍有機會在維修前備份重要數據。