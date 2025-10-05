iPhone慳電3大誤區！坊間省電方法竟都是錯　蘋果公開長續航要訣

不少果迷有「電量焦慮症」，只要看到電量標示變低就會焦躁不已，想盡一切辦法來延長iPhone的續航力。實際上不少人深信不疑的慳電小技巧，可能達不到預期的慳電功效。



英國媒體《太陽報》就整理出長期以來被廣泛流傳的「3大慳電誤解」，直指這些做法根本是在浪費時間。

關閉Wifi或藍牙可以慳電嗎？

首先，許多用戶認為關閉WiFi和藍牙功能可以節省電量，因為這樣可以避免手機頻繁地連接到WiFi或藍牙設備。然而，這種做法帶來的慳電效果微乎其微，因為WiFi和藍牙都屬於低耗能技術。相反地，當關閉WiFi後，iPhone改用4G或5G信號連接流動數據時，反而會消耗更多的電量。

強制關閉後台APP運作有用嗎？

許多人有在使用完APP後將其強制關閉的習慣，認為這樣可以減少背景運行的APP耗電，然而事實上，頻繁地關閉和重新啟動應用程式實際上會消耗更多的電量。對於那些使用頻率高的應用程式，如WhatsApp、LINE、Instagram等，建議不要輕易從後台關閉它們。

最好不要電量耗盡再充電？

最後，有關於電池充電的誤解，許多人認為只有在手機電量耗盡後再充電，才能延長電池壽命。然而，現代的鋰電池其實不耐過放與過充，經常讓電量耗盡再充滿反而會加速電池老化。因此，《太陽報》建議用戶不必害怕隨時為iPhone充電。

如何有效延長iPhone續航力？

蘋果官方建議保持iOS系統更新、調低螢幕亮度、開啟省電模式和關閉不必要的定位功能等方法，這樣就能在不影響日常使用的前提下，幫助用戶更有效地管理手機的電量，從而延長手機的使用時間。在追求更長續航的同時，用戶應該基於正確的知識和方法，避免落入慳電謬誤的誤區。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：關閉藍牙、Wifi根本沒有用！外媒解析iPhone「3大省電迷思」 蘋果官方4招解決】