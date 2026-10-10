日本旅遊只吃拉麵壽司？資深食客推「異國神級料理」：幾乎零差評

台灣人最愛到日本旅遊，除了可以欣賞風景和歷史文物外，更能品嘗到各種在地美食。有一名女網友近日到日本旅遊，在一間餐廳點了印度咖哩套餐，吃完後忍不住大讚「在日本永遠可以相信印度咖哩」，貼文引起一票老饕的認同，不少人稱讚日本的印度咖哩幾乎不踩雷。



原PO在Threads發文透露在日本旅遊時到了一間餐廳，但店裡卻沒有其他客人，即使如此她還是坐下來點了一份1200日圓 （約60港元）的印度咖哩午間套餐，還附贈一杯飲料。從分享的照片中可看到餐點包括了一大片烤饢、咖哩還有飲料，原PO吃完後忍不住稱讚「在日本永遠可以相信印度咖哩，就算店裡面都沒有人……真的」。

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貼文一出獲得眾人認同：

「請永遠相信開在日本的印度料理，日本有全世界最乾淨衛生又最好吃的印度料理」

「每回必吃！而且不管去日本的哪裡……都很好吃」

「我怎麼就從來沒看過有一個人抱怨在日本吃到難吃的印度咖哩」

「可以質疑日本的日本料理不好吃，但絕對不能質疑日本的印度料理不好吃」

「最好吃的印度料理在日本，不過大部分都是尼泊爾人開的」



還有許多老饕分享品嘗過的經驗：

「上次大阪有一家走過去的路感覺怪可怕，但也是好吃又便宜」

「神戶三宮站前地下美食街，好吃的要死，午間套餐¥1000有找，還可以免費續原味饢，吃到手舞足蹈」

「進店前看只有一桌客人，結果超好吃，這輩子吃過最好吃的羊肉咖哩」

「目前吃到人生（最好吃）印度咖哩是沖繩機場準備登機時隨意點來止餓的，第一口吃直接狂敲男友，『真的要相信日本的印度咖哩』」



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