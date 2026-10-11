看病須知｜門診10大NG行為超級沒禮貌　名醫示警：嚴重恐耽誤病情

在醫療資源豐沛的台灣，掛號看診已是民眾生活常態。然而，便利的代價卻是日益緊繃的醫病關係與診間亂象。ICU重症名醫陳志金日前於Facebook專頁分享了「門診十不」守則，引發強烈共鳴。陳醫生語重心長地指出，許多病患無心的小動作，其實正嚴重干擾醫療流程，甚至威脅醫療安全。



醫生列「門診十不」清單：敲門、探頭超NG

一、不要敲門

不論是過號、要加掛，還是離開後才想起漏說了什麼，請一律等到護士開門時再一併溝通。陳醫生直言：「你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？」隨意敲門或撥打電話進診間詢問診號，都是在打斷醫生的思緒與另一位病患的權益。

延伸閱讀：ICU醫生列「住院14個不」惹熱話 護士有共鳴：各種騷擾不尊重人

+ 13

二、不要探頭進來看

診間內坐著的是醫生與正在求診的病人，並非參觀景點。每個人都有隱私權，過於好奇地往診間內張望極其不禮貌。醫生幽默表示，想看醫生待會進去能看個夠，等候時請保持適當距離。

三、不要使用手機，請關靜音

在診間內開擴音通話、鈴聲大作卻不接，甚至低頭沉迷手遊，這些行為都會讓醫生感到不被尊重。陳醫生強調，診間是專業溝通的場所，應將專注力放在醫病對話上。

四、不要對詢問不耐煩

護士詢問姓名與出生年月日，是為了確保「病人安全」，防止同名同姓或聽錯名字造成的醫療疏失。這不僅是規定，更是為了保護病患，請民眾給予耐心配合。

五、不要偷偷錄音錄影

若有記錄病情的需求，請務必事先徵詢醫生同意。偷偷錄音錄影會讓醫生在診療時心生提防，無法全力專注於解決病患問題，對病情毫無助益。

延伸閱讀：食藥也會食錯？男子食道被藥丸「割爛」 8個常見服藥習慣要改掉

+ 21

六、不要對自己的身體這麼陌生

面對醫生詢問，別總是一問三不知。陳醫生建議，應事先整理好症狀發生的經過、頻率、誘因及程度。若擔心忘記，請先寫在紙條上，別讓診間對話陷入僵局。

七、不要隱瞞之前的就醫或報告

拿出先前的檢查報告是為了協助判斷，而非測試醫生功力。開誠布公地提供完整資訊，對診斷結果最有利，刻意隱瞞只會繞遠路。

八、拒絕謠言爭辯，相信現場專業

「聽朋友說、聽鄰居說、在網路上看到……」這些說法無法為你的健康負責。請尊重現場專業醫生的診斷，別拿未經證實的資訊與醫生爭辯。

九、術業有專攻，別要求醫生「順便」

不要在內科要求開皮膚科藥物，或要求不相關的檢查。醫療分科細緻，這並非菜市場買菜送蔥。此外，離開診間時記得順手「輕輕關門」，是優質病患的最後一個貼心動作。

十、看得快不代表吃虧

許多民眾抱怨看診太快，陳醫生解釋這其實是「時間相對論」。看診快代表病患表達清晰、病情單純穩定，這是一件值得慶幸的事，而非「看越久才賺越多」。

此文一出，網友們紛紛留言表示：

「還有一個：不要打斷醫師講話」

「第十點深有同感，以前覺得自己說明病症，檢查一下就好，為什麼別人花那麼久時間，後來也是其他醫師發表文章說，那是你的病不嚴重，想想也是有道理」

「應該每個診間都貼一張，因為外星人太多了」

「真的很重要，彼此的基本尊重」

「真的！OPD的日常，也會有阿公阿嬤說要先看，因為要去菜市場／接孫子／跳舞／上課超多理由」



延伸閱讀：咳嗽有痰「吞下去還是吐出來」才對？醫生這樣解答 網民：長知識

+ 3

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不要敲門、用手機！醫師曝「門診10大NG行為」很沒禮貌，一堆人觸犯了還不知道】