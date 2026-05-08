別人看診特別久？醫生揭「秒出診症室」真相：待愈久病情恐愈複雜

不少人就醫時常卡在掛號、候診，實際看診卻轉瞬結束，一名網友近日在Threads提到自己多年來等待數十分鐘、進診間不到30秒的落差經驗，也因此好奇其他病患在診間內進行的檢查、說明，貼文曝光後引發熱議。



看診時間差距的真正原因曝光

一名網友近日在Threads發文提到，就醫時進診間到離開往往不到30秒，卻得在候診區等上數十分鐘，疑惑其他病患究竟在診間做了什麼，貼文曝光後迅速引發共鳴，累積超過3萬人按讚。

為何有人看診30秒就結束，有人卻一待20分鐘？醫生親自說明背後關鍵原因。（示意圖/unsplash@m_dominguez_marketing）

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對此，ICU醫生陳志金出面解釋，能在極短時間內完成看診，通常意味病情單純、回診追蹤明確，且病患能清楚描述、理解醫囑，這些條件同時成立，才可能「享有30秒看診的尊榮待遇」。

而耳鼻喉科醫生張弘從臨床角度說明，「症狀單純」如感冒多半能快速完成看診，但一旦牽涉門診手術評估、癌症疑慮或需進行內視鏡、超聲波檢查，醫生就必須花更多時間溝通、確認。

看診時間越長，不一定比較好！

由此可見，看診長短多半取決於病情複雜度、溝通、心理支持需求，而非醫生態度，也有網友分享曾遇到以「超快看診」聞名的醫生，卻見首次就診者在診間停留近30分鐘後被告知罹癌，讓他感嘆能迅速離開診間，未必是壞事。

此外，網友留言區熱烈回應：

「是勸你不要羨慕看得比你久的人，他明天還在不在都是個問題」

「往好的方向想，我們沒有需要看到20分鐘那麼嚴重的症狀」

「留言裡說，看得久的都是病嚴重的，但我試過坐在診室門外，聽到裡面明明就像朋友聚舊、家常閒話」

「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的，前護理師路過」

「那些在診間待上10分鐘以上的病患，通常都是一直在問重複的問題的老人」

「下次去小醫院就好，老人家很愛去大醫院排隊」

「這真的是一個魔咒，別人都很久，自己去看診一下子就結束了」

「你不是去跟醫生談戀愛的怎麼還吃起病患的醋了」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「一堆人看診幾十分鐘，他30秒就看完」！他不解：其他人到底在診間做什麼？名醫曝原因】

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