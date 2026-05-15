大便後衛生紙擦到全白才乾淨？醫警告肛門紅腫感染風險教正確3步

排便後到底要把屁股擦到「衛生紙全白」才算乾淨？1名女網友近日在Threads上崩潰發文，說她問了一輪朋友，發現竟然只有自己會堅持把屁股擦到完全沒顏色，引發網友熱烈討論。對此，台灣大腸直腸外科醫生陳威智回應，這種行為雖然對肛門「非常有誠意」，但真相是你的屁股可能正一邊流淚、一邊發紅。



米侍診所院長陳威智醫生表示，他小時候也堅持「非全白不可」，深怕沒擦乾淨會沾到內褲；直到進入醫學領域，才明白這是完全沒意義且沒有必要的習慣。從人體結構來看，肛門本就不可能只靠衛生紙擦到完全乾淨，過度且重複用力擦拭，反而會傷害肛門皮膚，引發紅腫、疼痛甚至感染。

有網友提出排便後，是否要把屁股擦到「衛生紙全白」才算乾淨。（示意圖/unsplash@sasun1990）

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陳威智醫生建議，不論使用乾式還是濕式衛生紙，只要遵循「一蘸二擦三轉」原則即可，最後若還留有一點淡黃色，等洗澡時再徹底處理就足夠了。對於擔心「屎痕」沾到內褲的人，醫生也澄清，淡淡的顏色基本上不會沾到內褲。如果習慣使用濕紙巾，建議選擇「無酒精成分」的產品做清潔比較安全。

針對部分有「乾淨強迫症」、堅持每次擦到紙上一塵不染的民眾，陳威智醫生建議直接安裝免治馬桶，並列出3大好處：

第1是溫水沖洗。水柱可以溫和進入衛生紙無法觸及的皺褶深處，避免暴力摩擦造成傷口；

第2是溫風烘乾。洗淨後再以微風吹乾，比衛生紙更乾爽，且不會傷害皮膚；

第3則是減少痔瘡危機。溫水有助於促進局部血液循環，能舒緩那些經常出現在肛門口的「小痔」。



醫生提醒，過度用力擦拭、長時間蹲廁所、便祕與久坐等習慣都會增加痔瘡與肛裂風險，最好以「適度清潔加上良好生活習慣」雙管齊下，才能真正保護敏感的菊花健康。

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