口臭刷牙沒用？醫揭8成臭味源自舌苔　教正確清理技巧免越刷越臭

明明每天按時刷牙，卻還是擺脫不了擾人的口氣問題該怎麼辦？重症科醫師黃軒指出，許多人誤以為異味全來自牙齒，卻忽略了口腔中真正的臭味來源，研究顯示，約有60%至80%的口臭源自舌苔，若清潔部位不對，即便牙齒刷得再白也難以根除異味。



口臭原因是什麼？怎麼解決怎麼辦？

台灣黃軒醫師於Facebook粉絲專頁發文解釋，舌頭表面並非平滑，而是佈滿乳突、如同細毛地毯般的構造，容易卡住食物殘渣、細菌與壞死細胞。當這些物質在舌頭上堆積，會產生「揮發性硫化物」（VSCs），這正是口臭的核心來源。許多人習慣用牙刷順便刷舌頭，但效果往往有限，因為牙刷刷毛會分散力道，僅能表面帶過，難以徹底去除附著在舌頭上的堅韌細菌膜。

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刷舌苔「太用力」恐讓異味更重，醫師教你正確清理舌苔秘訣

雖然清潔舌頭至關重要，但醫師強調「力道」才是關鍵，門診中常見患者因用力過度導致舌頭破皮、發炎，或是頻率過高傷害了舌乳頭，反而讓細菌更容易附著。

事實上正確的清潔方式應使用專業的「舌苔刮板」，從舌根處輕輕向舌尖滑動，力道應如同「刮除玻璃霧氣」般溫柔，而非像刮除油漆那樣用力，建議每天僅需在早晨清潔一次，重複1至2次即可，切勿反覆狂刮。

出現這幾種狀況快就醫！預防口臭也要顧好舌頭健康

黃軒醫師也提醒，清潔舌苔應建立在健康的基礎上，若發現舌頭出現異常疼痛、潰瘍、疑似感染的白斑或是呈現黑毛狀，應立即停止清潔並尋求專業醫師診斷。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：口臭怎麼辦？醫師揭8成臭味來自舌頭，刷舌苔「1動作」做錯更臭了】