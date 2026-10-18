網傳「抓龍筋」能壯陽增精？醫生警告恐致睪丸受傷　散熱才是關鍵

日本網紅泌尿科醫師浅川純平近日在其頻道發布影片，針對網路上常見的「睪丸按摩」傳聞進行專業解析。浅川純平強調，睪丸按摩並無任何醫學證據支持其能增進健康，若施力不當反而可能造成睪丸受傷或發炎。該影片已獲得逾萬次點閱。



浅川純平首先說明男性睪丸的基本生理機能。健康男性每日約可製造1億個精子，精子從生成到完全成熟需經歷約90天的週期。睪丸內含負責生成精子的細精管支持細胞，若長期未進行射精，老舊精子會逐漸被身體吸收。

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浅川純平建議定期排精，有助於維持精子工廠的運作效率與精子品質。睪丸內另含分泌男性荷爾蒙的間質細胞。青春期時，男性荷爾蒙會大幅上升並促進第二性徵發展。浅川純平指出，自30多歲起，男性荷爾蒙可能以每年最高1%的速度下降，若降幅過大恐導致男性更年期障礙。

他進一步說明，陰囊顏色變深乃因陰囊皮膚含有大量黑色素細胞，隨著青春期荷爾蒙大量分泌而加速色素沉澱，此為男性成熟的正常生理現象。

關於睪丸萎縮問題，浅川純平表示，在醫師指導下進行適當的更年期補充療法（如每月1次劑量）不會造成睪丸萎縮。但若如部分健美選手般長期自行補充超高劑量的男性荷爾蒙，身體會停止自行製造，進而導致睪丸萎縮。

浅川純平強調，溫度是影響睪丸健康的關鍵因素。睪丸內的造精細胞與荷爾蒙分泌細胞極為怕熱，睪丸位於體外陰囊中，正常溫度比體溫低約攝氏2度。

浅川純平建議應避免長時間泡熱水澡、使用三溫暖（桑拿），以及將筆電（手提電腦）放在大腿上使用。長時間久坐會導致骨盆腔血液循環不良且累積過多熱量，亦應避免。他建議穿著通風透氣的內褲（如寬鬆四角褲），洗完熱水澡後可用冷水適度沖洗陰囊幫助降溫。

對於網路上流傳的睪丸按摩療法，浅川純平明確指出，目前並無任何醫學證據證明按摩睪丸能增加精子數量或提升男性荷爾蒙分泌。反之，若按摩力道不當甚至可能造成睪丸受傷或發炎。浅川純平表示，維護男性生殖健康的最有效方法仍是規律運動、充足睡眠與均衡飲食。

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