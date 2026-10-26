同老細溝通總覺得心累？精通向上管理四大祕訣　讓你輕鬆拿資源

「上班族平均每個月花15小時在批評老闆，」這是知名領導力教練馬歇爾‧葛史密斯（Marshall Goldsmith）在《UP學2：魔勁》中引用的統計數據。



看到這裡，你可能會心一笑，因為吃午飯時才說了老闆壞話，開會時也言不由衷地奉承老闆，心裡卻覺得那根本是笨蛋計畫，會成功才有鬼。

4個提醒幫你用正面態度面對上司（01製圖）

主管經常亂指揮？不要敵視上司，用更正面的態度看待👇👇👇

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比老闆更了解自己的業務，是天經地義的事

雖然你的老闆可能看起來（好吧，或許是真的）很笨、沒知識，但管理大師彼得‧杜拉克（Peter Drucker）建議，高估你的老闆，不要敵視他，對你有益無害。

這可以從兩方面來解釋：

首先，說人是非本來就很危險。記住，當你拿一把刀抵住老闆背部時，刀柄一定會留下你的指紋。杜拉克強調，老闆知道的，通常比部屬認為的多。如果你認為老闆是笨蛋，他不是會看穿你，就是會用同樣的態度對待你，甚至用職權來毀滅你。

其次，雖然有人自認不用仰賴老闆，但你愈能向上發揮影響力，就愈能替屬下爭取到把工作做好需要的資源；而老闆的資訊與協助，將有助於你確保團隊的優先順序，能與組織目標一致。

然而，在職場上，往往愈是優秀的人才，愈容易輕視上司，覺得「那個上司真是豬頭，我看來還比他優秀幾分呢！」「要是由我來當老闆，肯定做得更好。」但如果你捫心自問，你比老闆更了解自己負責的業務、更有相關技能與知識，難道不是天經地義的事嗎，何以據此認定自己優於上司？

你的優秀原本應該是讓主管重用你、晉升你的助力，但如果恃才而傲，反而會對自己的前途構成阻力，受到你眼中的「笨蛋」打壓，到底誰才是真正的笨蛋？

否定主管、聽不進去建言，自我成長空間也會受限

葛史密斯要我們記住一句話：

世界上每個決定，都是由『有權力』的那個人來做的，不是『最適合』、也不是『最聰明』、更不是『最有資格』的那個人；而那個『有權力』的人，通常不是你。

他建議所有當部屬的人，「如果你能影響做決策的人，就有機會讓事情正向發展，接受這一點，你的日子會好過許多」，愈早體會這點，也就能愈早讓事情變得更好。

日本知名教練本間正人則說，不要否定主管一路走來、坐在那個位置上的種種，因為一旦萌生輕視老闆的心，輕言放棄努力，自己的職涯成長空間也會受限。

而否定老闆的能力，花了好幾個小時抱怨或心情不好，或許在一瞬間會覺得痛快，但究竟能從中得到什麼好處？英文的尊敬「respect」一詞，有「再看一次」的意思，試著用尊重與珍惜的態度，重新看待你的老闆，抱持「不論如何，一定要從中有所得」的積極態度，必然可以從老闆身上學到東西。

高估你的老闆，設法建立彼此的信任，目的不是為了逢迎諂媚，而是讓自己成長、讓團隊更流暢運作、讓組織績效變好的智慧。

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4個提醒，停止抱怨「老闆為什麼那麼豬頭？」

盡量不要私下討論主管的是非。若真的累積了許多不滿，請針對可改變的作為提出批評，比較不會被視為抱怨。以下4點提醒，可以讓你用更正面的態度面對主管。

1. 把上司當成客戶

應付兩種客戶是工作的本分，一種是外部的顧客或協力廠商；另一種就是你的主管。人人都喜歡受到關心與尊重，但這不是要你刻意討好主管，只需謹守「關係緊密、彼此信賴又不失分寸」的法則，就有助於改變與主管的關係。

2. 把上司當成銀行

把上司當成「用來提領人脈、物資、金錢、資訊、時間等資源，讓自己工作更順暢的銀行」。然而，就像到銀行貸款之前，必須先付出擔保品，愈能獲得主管的信任，才能自由提領這些資源。

3. 把上司當成通才

為何自己要被不懂專業領域的人指揮？通才的任務是讓組織運作更流暢，不必要比專才更了解專業。

4. 把上司當成加分題

若主管真的不可理喻，試著把薪水的5%當成「應付爛主管津貼」，或是把主管當成負面教材，別讓自己犯同樣的錯。若在爛主管底下也能表現出色，也會被有慧眼的人發現，讓職涯的路更寬廣。

掌握實戰技術，把主管變成你的職涯助力

懂得將主管重新定位是職涯進階的起點，但回到現實辦公室，當你在週一早會提案被駁回、週五下午突然被交辦緊急任務，或是想為團隊爭取預算卻開不了口時，你需要的不是心理建設，而是能立刻派上用場的實戰技術。

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