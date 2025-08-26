冷氣出風口竟成爭執起源！跟同事易起衝突或因「3種錯覺」而起

編按：每當別人跟你持相反意見，或他們的行為非你所願，你便會開始無名火起嗎？以下節錄自《打造和諧職間：一天學懂調解》一書的內容，將跟你分析一些人際關係上的「錯覺」，助你日後感暴躁時，也可先想一想究竟是否誤會了別人。



過濾資訊：是大腦的優勢，還是缺陷？

都說人類大腦在資訊處理上有其獨特優勢，因為日常每一秒鐘就有數十億碎片資訊被人的五官接收；要輕鬆高效率處理海量資訊，大腦中的細胞網絡會依據我們的習慣、信念或喜好，自動替我們將海量資訊過濾、篩選，自動補充缺失了的片段，並將之歸類。

它的好處是省時省力，而且維持高效能。可是壞處也很明顯，因為主觀篩選不能跳出固有框框來了解事物的發展，亦有自圓其說的功能。即是，當你主觀相信一個人是衰人的時候，自然會聚焦於尋找他是衰人的證據，從而更確切地證實他是衰人的結論。

「當你自覺是受害者的時候，大腦總是努力去尋找被害的證據。」

「當你自覺幸福美滿的時候，大腦也只會接受到幸福美滿的證據。」

火爆型同事，無人拉得住

Polly 平時看似斯斯文文，也不大聲說話，但每逢遇上反對聲音，或有人向她提出不同意見時，就會即時扯火、高八度說話，像煤氣爐爆炸一樣，毫無先兆，嚇人一跳。

有次同事 Casey 跟她說：「我坐的位置很冷，冷氣出風口好像在你這邊，請問可以暫時拿卡板擋一下嗎？我打噴嚏打得鼻子快要甩了。」滿以為Polly 會答應幫忙，誰知道她下一秒即站起來，像機關槍般對着同事們無差別掃射，「擋住了風口，冷風便會直接吹到我同事的座位呀！妳會冷，我同事就不會覺得冷嗎？今天放假改風口位，是否想她上班時冷死呀！」

這就是明顯的原始人反應：戰鬥！你們覺得Polly 兇惡，但她真是大家想像中的惡嗎？或這只是大家自我假設的印象吧？

很可能 Polly 背後也有她的故事，只是沒有人敢於細問及聆聽，怕引火自焚。其實她可能從前在職場常被人欺負，所以養成火爆的戰鬥格，要維護自己的利益與面子罷了；她在事件中可能只想為同事發言，她會否是一位很關心同事的人? 又或者以往會否有類似事情發生過，但因她沒有發聲而同事因此病了？有人想過還可以有很多的可能性嗎？

沒有真相只有演繹 而心念創造實相

人與人衝突的過程中，經常會有3 種常見的錯覺（Illusion）：「衰人」的錯覺、「你死我活」的錯覺和「死路一條」的錯覺：

1.「衰人」的錯覺

當有些人的行為非我所願並令我感到憤怒，而我演繹對方是一個衰人的時候，便會愈用力尋找他是衰人的證據，去鞏固判斷他是衰人的結論。時間愈長，信念也愈深。

與此同時，對方會否也認定我是衰人呢？答案是肯定的。當我覺得對方是衰人的時候，對方也會覺得我是衰人。就像美國指控搭利班是恐怖分子的時候，能猜到搭利班會如何形容美國人嗎？這種情況，在職間、家庭、朋友之間經常發生，讀者覺得是嗎？

2.「你死我活」的錯覺

很多人直覺上認為，凡事的結果就像零和遊戲一樣，非贏即輸。因此，當對方有所要求，如果答應了彷彿就有成為輸家的感覺，所以我們不斷地想奮力保衞自身的利益，勇抗對方。然而，世事複雜，又怎能只是對與錯、非黑即白呢？

那種你勝我負、我生你死的思維，帶來恐懼的感覺，其實只是虛幻的錯覺。大家都忘記了，其實我們絕對可以尋求和創造共同雙贏的方案，讓每個人能獲得所需的利益。

3.「死路一條」的錯覺

這錯覺常常讓人感到沮喪和絕望，尤其在面對衝突、困難和挑戰時產生。很多時候我們對着某些人和事太快下結論，例如「他是老闆的親信，老闆肯定只會信他不會相信我的」或「我處於劣勢，我是弱者，已沒有任何希望了」；還有人會認為「這是傳統，我是永遠無法改變的」，這種認為沒有出路、不能改變的信念，往往決定了我們的行為，而重複的行為就會變成了我們的命運。

其實任何事情都有解決的可能性，只要有意向，必定有方法；如果沒有意向，必定有多多藉口。Roy Sir 想起當年在銀行負責債務重組事務，以及後來調解添喜大廈事件時，大多數人都認為這根本是沒可能。

特朗普（Donald Trump）首次參選美國總統時，有多少人會相信他能勝出？及後，他帶着被判有罪之身再次參選總統，無疑又一次改寫了歷史，讓原本看似不可能的一切變成可能。

美國禁止高級晶片出口至中國，期望打擊及阻止中國人工智能的發展，如果我們相信這是沒有出路，便真的沒有出路，DeepSeek 也不會出現而影響全世界；在本書出版時，相信有更多優秀的人工智能模型已產生了。

正所謂「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉」，只要心念一轉，外間的世界也會隨之改變，只要願意，解決的方法必定比問題多。

基於以上不同的錯覺經常主導行為，包括逃避、戰鬥和放棄，Dan Dana 博士形容這都是錯誤的反射行為。要解決職場上的分歧和衝突時，我們需要學會將這些錯覺擱置一邊，才能找到更有效的解決辦法，並發揮其正面效果。

《打造和諧職間：一天學懂調解》（萬里機構授權使用）

書名：《打造和諧職間：一天學懂調解》

作者：

鄭會圻（Prof Roy CHENG），香港大學專業進修學院（HKU SPACE）客席教授、Mediation Training Institute（MTI）認證職間調解課程主要培訓師。

簡嘉妍，持多項專業認證，包括香港調解資歷評協會（HKMAAL）認可調解員、加拿大CINERGY衝突管理教練等，專注透過調解務推動建設性溝通及爭端解決。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】