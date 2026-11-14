點解你越慳越窮？億萬富豪提醒5大消費陷阱窮L必踩：買新車最蠢

因登上美國創投實境節目《創智贏家》（Shark Tank）而廣為人知的億萬富豪奧利里（Kevin O’Leary）表示，能不能累積財富的關鍵從來不只是賺多少，而是每天怎麼花。他直言，許多人之所以一直無法變有錢，並非收入不足，而是把錢投入那些「注定讓財務倒退」的消費選項。



根據美國財經媒體《Benzinga》報導，奧利里認為，真正的致富起點不是拚命加薪，而是先停止浪費。他提出一套簡單卻嚴格的消費原則，包括不買新車、不追求過大的房子、減少外食、拒絕快時尚，以及清理不必要的訂閱服務。他認為，只要能做到這些，無論收入高低，都已經走在正確的理財道路上。

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在他看來，新車幾乎是最差的財務決定之一，因為車子一離開展示間就立刻大幅貶值，短時間內損失可達兩到三成。他甚至批評租車是花錢租用一項持續貶值的資產，毫無意義。相較之下，選擇車齡約三年的認證二手車，等於把折舊成本轉嫁給前任車主，才是更聰明的做法。

日常飲食習慣同樣是財富累積的關鍵，奧利里常點出，許多人一邊喊著沒錢投資，一邊卻毫不猶豫花十多美元買一份沙拉或咖啡。數據顯示，美國人一年在外食上的支出接近4000美元（約3萬港元），若把其中大部分改為長期投資，三十年後的累積金額可能超過60萬美元（約468萬港元）。他強調，在家準備餐點和咖啡不是犧牲生活品質，而是把錢用在更有未來價值的地方。

對於房子，奧利里則直言，自住住宅並非真正的資產，而往往是一輩子最大的負債來源，房貸、稅金、保險與維修費用會隨著房屋規模不斷放大，讓財務壓力愈來愈沉重。他警告，不要因為銀行願意放款，就買下能力範圍內最貴的房子，反而建議只選擇銀行評估可負擔金額的一半，才能保有彈性與安全感。

在消費心態上，他也毫不留情地批評追逐名牌、潮流與最新科技產品的行為，形容那是一座「糟糕財務決策的博物館」，在他眼中，真正值得驕傲的不是外表行頭，而是穩定成長的投資組合與淨資產。他直言，刻意過著低於自身能力的生活不是懲罰，而是通往財務自由的捷徑，因為「沒錢的人花錢讓自己看起來有錢，有錢的人花錢讓自己更有錢」。

至於各式訂閱服務，奧利里形容它們就像帳戶裡的慢性漏水，單筆金額不高，卻在不知不覺中持續流失現金。他強調，對於不再使用或非必要的訂閱，應該立刻取消，而不是一拖再拖。

奧利里並不認同「貧窮來自不公平或運氣不好」的說法。他指出，自己見過年收入不高卻因嚴守理財紀律而逐步累積財富的人，也看過高薪族因消費失控而成為月光族。在他看來，財富差距的核心不在收入，而在於是否願意管理金錢與調整消費結構，否則再高的薪水，也只是短暫經過帳戶的一串數字。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：真正的有錢人絕不會花錢在「這5件事」上！億萬富豪曝：買新車最蠢，難怪你拼命工作還是窮】