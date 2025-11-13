全身名牌往往不是有錢人？真富豪穿搭竟憑感覺　3大特質顛覆想像

每次經過精品店，昂貴嚇人的價格或許讓你不禁會想，「哇！這可能要有錢人才買得起」，接着看到了幾位進出店裏的客人，有的人全身都是數一數二的名牌，這時你心裏可能會替他們貼上「有錢人」的標籤。



不過，根據哈佛研究，這些全身名牌的人反而是「假有錢」，真正的有錢人，品牌有不有名，根本不是他們在意的事情。

這項有趣的實驗，曾被哈佛發表在《Journal of Consumer Research》期刊中，對於有錢人到底怎麼穿，也有了驚人的發現。

科學家訪問了幾個逛高級名牌服飾的人，當他們在店裏看到一個穿普通運動服的女生，不少人心裏會猜想「這人一定是大人物」，反而那些身穿皮草、滿身名牌的人，被認為是普通人。

為甚麼會出現這樣的現象？難道在人們刻板印象中，那些喜歡穿着名牌的貴婦們不有錢嗎？

如此奇妙的結果被科學家稱為是「紅鞋效應」(the red sneakers effect)。

「紅鞋效應」（the red sneakers effect）取名來自一位哈佛教授，故意在每次的課堂中，穿着西裝搭配一雙突兀的紅色慢跑鞋，久而久之，學生們都認為「這個教授應該滿厲害的」，因此更專注聽課、更崇拜他。



但是「紅鞋效應」也點出了人性的矛盾點，越是想要像「紅鞋」般與眾不同的人，反而更容易去買名牌來凸顯自己的特別。

學者說明，這某方面證明了，那些喜愛購買名牌的人，比誰都還想要把自己「置入」到某個牌子或族群裏，例如證明自己是富有的，可惜這是「假」的。

真正與眾不同、有錢的人，在心理層面已經到達某個「強壯」程度，衣服其實也都較為隨性、亂穿，不在意別人眼光，因此無論穿着、動作等所有一切，在外人眼裏自然就會展露出不同的「氣勢」。

據《今周刊》報導《有錢人想的和你不一樣》一書中點出，真正有錢的人，他們大多具有3項特色。

特色1：眼界高及有智慧

除了少數人是因為繼承祖產，或中樂透大獎外，多數的有錢人，都是靠能力打拚出來的。既然有本事打拚出財富，這樣的人自然有很強的實力，看人看事的眼界都比一般人寬廣。

特色2：重視「感覺」甚於價格

當一個人有錢到一個地步，會是怎樣的感覺呢？其實這樣的人會更貼近真實生活，不像一般人買東西時內心會有許多計較的想法在打架。

像是大部分人買東西都還是會有個習慣，就是先看價目表，再來決定自己可以買甚麼。這兩種不同的思維觀，背後就是看有沒有具備有錢人的思維。

特色3：格局高遠，看事情不單看表面

當在購買商品，尤其價格越是高昂，他們看的層面甚至了解的知識，不一定會比業務員來得少，可能還可以反過來進行指導。

現實世界中，真正有錢的人，日常生活有時反而更樸實，他們穿着平價服飾、拖鞋、皺皺無袖襯衫，比普通人還普通。人們之所以對有錢人會有滿身名牌、愛灑錢、腦袋空空的刻板印象，常是受到電影中，被塑造的形象所導致的偏誤想像。

快樂的人生，是一趟內在的生命旅程！很多煩惱是不經意造成，所以要常常去了解心的狀態、心的樣子

賺錢靠天賦，致富憑本事！月薪3-8萬必學「3大黃金比例」：終結窮忙，直達財富自由

【本文獲「今周刊」授權轉載。】