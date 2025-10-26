斷捨離真能變有錢？專家揭5大誤區　搞錯3心法隨時錢越花越窮

斷捨離，這個源於日本的生活哲學，近年來在世界各地受到關注。若是實施斷捨離，是否能實現財富自由？是否能使錢變大？



台灣最大物資循環平台「GC贈物網」營運長林逸欣表示，理解財富的本質很重要。財富並不僅僅是將錢存放在銀行中，而是要透過它來享受生活品質；若現代人能夠了解斷捨離的精神，不但能過着自己想要的有品質的生活，還能省下不少不必要的花費，讓荷包更飽滿。

她指出，斷捨離的核心理念是減少不必要的物品，最大功效是「變有錢」，「當你減少衝動購物，像到百貨公司發現衣服打折多買的，或是到賣場看到家裏可能有需要，卻沒考慮清楚就買的，光是這兩樣就能將省下的花費變成現金。」

斷捨離同時也改變了對生活品質的追求，因為在減少物品的擁有量時，就意味着更注重物品的品質，而非數量。她解釋：「我們會更在意生活的品質，享受更高質感的物品，讓消費和質感升級，而不是被物品包圍。」

「即使口袋的現金沒有變多，卻能過着更好的生活。」、

「本來賺錢就是為了過更好的生活。」



空間小＝省錢 提高生活品質

斷捨離也對居住空間產生影響。林逸欣指出，透過對實際生活需要物品的盤點，會發現自己對於儲物空間的需求降低了。在房價高漲的現在，住得小就等於省錢。

「對沒有購屋的人來說，需要租屋的坪數相應減小，房租也會減少；對於已經擁有自己房子的人來說，雖然家裏的坪數並沒有改變，但由於減少了不必要的物品，活動空間變得更寬敞，直接提升生活品質。」

有些人甚至會因為斷捨離後，賣掉現有較大的房子，搬到較小的房屋居住，讓自己多了一筆能夠靈活運用的資金。

5個誤區 千萬要留意

她指出，斷捨離雖然已是台灣社會主流，但仍有很多人沒有搞清楚它的意義，因而有不少誤區。

1. 盲目減量：斷捨離不是盲目減量，就像減肥一樣，要先量體重，知道自己要減幾公斤，如現在65公斤想瘦到55公斤，接着再制定減重方案，如：飲食、運動、減肥餐等，再去執行。

2. 一進一出：很多人說要「一進一出」，例如買一雙鞋就要丟一雙鞋，「但在這之前應該先回顧自己生活方式、釐清需求，如：名媛、主婦、小資女孩、學生，對於包包、鞋子、洋裝需要的數量都不同。」不過，一進一出對原本物品就過量的人，沒有幫助。

3. 只出不進：這也是不對的，人是變動的個體，喜好會變、工作會變、興趣會變、品味也會變，應動態更新物品，不是「只出不進」，而是「有進有出」，在動態中變動。

4. 留下貴的：實施斷捨離的人，切記一個道理：永遠不要考慮物品的「價格」，就算便宜，實用就留；不因為物品便宜而捨棄，不因為物品貴重而留下。

5. 關注丟甚麼：拿起一個東西時，思考的重點應放在：要不要留？留了心情好不好？實不實用？如果一個物品拿起來很猶豫，就不要留。

以終為始 目的很重要

「留下來的物品，從目的出發思考，以終為始。」她強調：

留東西不是以物為出發點，而是以目的為思考，東西留在身邊的目的是甚麼。

她整理幾個重點：

1. 實用價值：必需品，有它生活才順，像這類物品挑選時首重功能，並且要避免功能重複造成冗餘，如生活中都要用到剪刀，這類物品很重要，但請注意不要有很多把功能重覆的剪刀。

「女生很容易會買很多香水、香氛、唇膏…，品類數量多到搞不棈楚到底有幾個，在這種時候就替自己設定一個總量，用完再去買新的。」

2. 感受價值：非必需品，但是看到心情好。每年重新檢視你對它的感覺，還會怦然心動嗎？斷捨離不是不能有小廢物，覺得可愛，情緒好，腦內分泌多巴胺，這是感受價值，當然可以擁有。

「有人喜歡擺玻璃擺飾，看了心情好，只要記得不要一時衝動買。通常，這類物品看第一眼會有點被迷惑，要多看幾次確認很喜歡再買。」

另外，每年要重新檢視，「這類物品很容易在家中就忘了，一直堆着；或是出國時買的小東西，再看一下是否會怦然心動。」

林逸欣坦言，她曾經也是個收集狂。屬雞的她，以前看到做工精緻的小雞娃娃一定會買回家。有幾年頻繁搬家，起初仍無法捨棄小雞娃娃，跟着她換了幾處住所，後來，慢慢克服心魔，「我告訴自己，它很可愛，但放在店裏更可愛。」

3. 體驗價值：某個物品帶給你的體驗，如電玩、3C、耳機音響、拼圖、模型等，這些物品本身是媒介，想要的是這個載體上可以提供的體驗。

「問題再度回到，這個體驗對你來說意味着甚麼？重要性為何？可以給它打個分1-10或是分級你想花多少時間在這個體驗上，再決定這類物品的去留及數量。」

曾在上海工作及生活的她，最後分享上海一句俗話：「便宜貨『買』窮人。」意思是買便宜貨會把人給買窮了。請務必記得，斷捨離的目的是要讓自己過更好的生活。

