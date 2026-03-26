副業賺錢2026｜網紅實測100種兼職　嚴選5大吸金副業 月賺2萬攻略

即使有一份全職工作，利用空餘時間發展副業已成為不少打工仔增加額外收入的必修課。外國一名29歲的YouTuber花了10年時間，親身實測過百種賺錢途徑，由曾經多次「中伏」碰壁，到現時每月穩定多賺約2萬港元。他亦總結出5大門檻低、收入穩定的副業，若想善用工餘時間賺多份人工？不妨參考以下推薦！



（YouTube@Tom Blake）

據《Business Insider》報道，現年29歲的YouTuber兼博客作者Tom Blake過去10年間曾親身實測100種副業，並在博客上詳細記錄。

Tom大學時期為賺取學費和生活費，開始在各大網站尋找賺錢機會，他發現雖然網上有好多叫人如何賺取外快的經驗或途徑，但實際操作後發現往往言過其實。正因經歷過求職挫折，促使他在2018年建立個人網站，親身實測並記錄每一項副業的真實收入。

憑藉持續的經營內容創作，他的副業最終變成全職事業，更在2023年底以超過100萬美元（約780萬港元）的高價賣出其內容平台This Online World。現時，他依然每月透過各類網上副業，穩定獲取約2,500美元（約2萬港元）的額外收入。

Tom會在個人頻道分享不同經驗。（YouTube@Tom Blake）

總結這些年來「中伏」與成功的經驗，他為有意開展副業的新手，嚴選出以下5大門檻低且收入穩定的副業。

1. 付費市場調查

與傳統網上填問卷賺微薄積分的模式不同，現時你可以透過特定平台，參與各種企業的深度訪談。只要你符合企業尋找的「目標用戶」條件，例如是特定行業的上班族或某產品的真實用家，參與約半小時至一小時的視訊訪談，向對方分享個人觀點，報酬通常可達50至100美元（約390至780港元）不等。

現時你可以透過特定平台，參與各種企業的深度訪談。只要你符合企業尋找的「目標用戶」條件

2. 軟件和網站實測

許多程式開發者願意付費邀請真實用戶，測試其網站或App的易用性和獲取體驗評價。測試者只需一邊操作網頁，一邊錄音口述用後感。每場約15至20分鐘的測試，便可賺取10至20美元（約78至150港元），部分高難度測試的報酬更可高達100美元（約780港元）。

不少程式開發者願意付費邀請真實用戶測試其網站或App。（《IT狗》劇照）

3. AI數據訓練與標註

現時不少公司會利用AI提高生產力，所以科技公司也需要人手評估及修正AI生成內容的品質。Tom指出，有不少提供這類AI外判工作的平台，整體需求量相對穩定。若是涉及專業知識項目，時薪更可達25至50美元（約195至390港元），絕對是目前最具發展潛力的數碼副業。

4. 退貨運輸與轉售

比起競爭激烈的送外賣，Tom更推薦針對特定市場的「處理退貨」兼職。這類工作專門處理床褥、梳化等較大型的網購退貨物件。參與者負責接收退貨、清理翻新，並於二手拍賣平台轉售，成功售出後與公司拆帳。在網購活躍的地區，這類型的副業每月也可帶來可觀的收入。

5. 任務賺錢平台

市面上有不少任務賺錢App，用戶只需下載新遊戲、試用指定App或開立數碼戶口，即可獲得點數獎勵。雖然這類工作的報酬較低（約4至5美元，即約30至40港元），但勝在操作門檻極低，非常適合上班一族在通勤搭車或休閒時賺取外快。

任務賺錢平台雖然報酬不高但操作難度較低。（《IT狗》劇照）

儘管副業一定程度上能改善財務狀況，Tom提醒大眾，任何標榜「零投入、高回報」的項目通常都是騙局。又指出他在嘗試任何新項目之前，一定會先仔細查看網上真實評價，做好背景調查。

他最後強調，發展副業的核心從來不是尋找「致富捷徑」，而在於持續嘗試的毅力與嚴格的財務紀律。透過建立多元化的收入來源，不僅能補貼日常開支，長遠更有可能為自己創造出一份意想不到的豐厚事業。

外國YouTuber過去10年間曾親身實測100種副業（《大債時代》劇照）

5大副業香港是否可行？

看過外國YouTuber的分享，不少人或許會問「香港又做唔做到？」事實上，除了受地理環境限制的項目外，大部分副業在香港都可行！

很多國際外判平台，如UserTesting、Appen等平台都有開放給全球用戶註冊接單。以協助企業測試網站或App是否好用的平台——UserTesting為例，註冊成為測試員後，只需要根據客戶的指示操作網站，並說出你腦中的想法與評價，幫助客戶找出網頁設計的盲點。每個標準任務約需時15-20分鐘，完成即可賺取10-60美元不等的酬勞。

而另一個平台Appen同樣可供香港用戶註冊使用，主要業務是幫大型科技公司收集和標註數據，用來訓練他們的AI系統。其中分為「按件計酬」的微型任務，以及「按時薪計」的長期項目。時薪項目通常視乎語言和難度而定，一般大約在10至20美元（約78至150港元） 或以上。

而付費的市場調查也同理，可透過Respondent等平台，不少外國企業經常會尋找具備特定行業背景或產品使用習慣的受訪者進行訪談。而耗時也只需半小時至一小時，完成後便可賺取50至100美元（約390至780港元）的報酬，算是性價比極高的副業選擇。

至於提及的大型物件退貨運輸，在寸金尺土的香港明顯不太現實。可放棄大型物件，選擇體積小、利潤高的買賣，例如在二手平台低買高賣二手名牌、絕版玩具或電子產品等。

註冊某些免費網站的帳號，例如Swagbucks就有讓用戶填問卷、玩遊戲的渠道賺取積分換現金。雖然也可行，但這類任務的報酬較低。更需留意的是，這類「任務賺錢」渠道往往是詐騙陷阱的重災區。若遇到標榜「輕鬆高回報」、甚至誘導你墊付的平台，極大機會是騙局，切勿因小失大！