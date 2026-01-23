越悶越好賺？美媒盤點13種「無聊筍工」 逾百萬港元年薪回報高

在職場博弈中，無數打工仔在「夢想」與「麵包」之間難以取捨。有些工作外表光鮮亮麗，實際收入卻往往不成正比。反觀有些被標籤為枯燥乏味、甚至令人昏昏欲睡的崗位，然與「有趣」二字絕緣，但分分鐘是助你踏入高薪一族的途徑之一。



美國財經媒體《FinanceBuzz》通過美國勞工統計局的數據整理出13份「最悶但最賺錢」的職業，這類工作低調又穩定，而且年薪可以超過10萬美元。所以即使是沉悶的工作，只要具備專業價值，同樣能帶來豐厚的回報。不妨參考以下名單，睇睇自己有沒有入錯行？

1. 金融分析師

年薪中位數：101,910美元

好多人一聽到「財務分析師」這個頭銜就覺得好悶，但如果對數字和經濟有濃厚興趣，這份熱情可以轉化為可觀收入。工作內容主要利用數據制定預算和預測，或為企業及個人提供關鍵財務建議，而市場對這類人才的需求增長速度亦明顯快於平均水平。

2. 管理分析師

年薪中位數：101,190美元

工作重點在於評估公司的營運模式，協助機構實現戰略目標或解決財政困難。雖然工作內容離不開撰寫報告與分析流程，但企業對削減成本及提升利潤的需求日益增加，行業的發展潛力非常光明。

3. 運輸主管

年薪中位數：102,010美元

物流業屬社會經濟命脈之一，運輸主管負責監察配送、協調貨物，確保供應鏈不斷裂。這份工作瑣碎、壓力大且重覆性高，但最大賣點是入行門檻相對較低，很多職位甚至不需要大學學位。只要肯捱肯做，這份藍領主管工作的收入隨時高過不少坐冷氣房的白領人士。

4. 金融風險專家

年薪中位數：106,090美元

屬於是金融界中的「守門員」，評估每一項投資或決策背後的潛在危機。工作內容需要處理海量數據，對於追求創意的人來說可能是一種折磨。但在現代市場中，懂得避險的人往往最有價值。

5. 升降機技師

年薪中位數：106,580美元

維修升降機聽起來真的比較枯燥，但這是極需技術含量的職業。技師要不斷學習新技術，且每天都要面對不同的客戶與場景。由於城市發展離不開垂直運輸，該領域不僅職位空缺多，屬於收入穩定且前景較好的技術型工作。

6. 扶手電梯安裝員

年薪中位數：106,580美元

扶手電梯是現代建築中相當關鍵的公共設施，如果你具備工程或機械頭腦，受訓成為安裝或維修員將是不錯的出路。除了能賺取較高的薪酬外，還將進入一個發展機會多多的行業，回報絕對與付出的汗水成正比。

7. 數據科學家

年薪中位數：112,590美元

現代企業加速數碼轉型以及AI技術備受關注的當下，數據科學家成為職場上的搶手人才。雖然職位要求高水平的數學運算與分析能力，日常工作涉及大量繁複的數據處理，但崗位薪酬極具競爭力。還有機會進入科技界的頂尖企業，開展令人羨慕的事業前程。

8. 製造業監工

年薪中位數：121,440美元

製造業擴張帶動了對工業生產經理及監工的需求，需要具備協調工廠運作需要高度的專注力與領導才能，雖然工作環境未必如辦公室般舒適，但如果擁有管理大型生產線的能力，這份實業管理工作的薪酬隨時比很多白領職位更為優厚。

9. 資訊安全分析師

年薪中位數：124,910美元

網絡安全已成為美資企業的首要任務，資訊保安分析師的需求因此急升。他們日常負責執行安全測試、網絡系統升級及提出防禦建議。如果擁有技術背景及學士學位，轉型至此領域將是一個理想的職業選擇，畢竟保護資訊免受黑客攻擊，是企業都非常重視的方面。

10. 精算師

年薪中位數：125,770美元

精算師聽起來比較死板，但其實工作內容涵蓋多個層面。除運用數學與統計學分析風險外，部分精算師更需拜訪客戶或擔任企業顧問。行業的就業增長速度比平均水平快，提供了大量發展機會，是典型「專業越深，身價越高」的職業。

11. 執業護士

年薪中位數：132,050美元

醫療保健行業持續的人才短缺，令受過專業訓練的護士擁有極大的就業選擇權。儘管有人認為護理工作充斥著瑣碎的行政與醫療職務，但從大醫院到小診所，護士都有不可或缺的地位，薪酬待遇都絕對不低。

12. 麻醉護士

年薪中位數：132,050美元

麻醉護士的缺點在於工作內容高度重複，大部分時間都在執行麻醉程序，容易產生職業倦怠感。但市場對這類專科護士的需求增長迅速，其六位數的美元年薪足以彌補工作的單調，是醫療界中的高薪一族。

13. 法律裁決員

年薪中位數：135,160美元

作為各種法律爭議的最終權威，而且裁決員的決定往往具有約束力。雖然是一個嚴肅且正式的職位，但法律領域的權威感結合全榜最高的薪酬，而且就業機會穩步擴大，可以說是前途無限。