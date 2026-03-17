拒絕做月光族！日本專家拆解「窮人4大通病」 附3大神級儲錢秘訣

物價日日升，人工又唔加，不少打工仔每個月都徘徊在「月光族」的邊緣。即使在大環境艱難的情況下，為何總有人能默默儲到一桶金。日本有理財專家指出，存不到錢絕對不是偶然，這些人往往都有著高度相似的「窮人思維」！



日本理財專家舟本美子在《AllAbout》中提出，雖然現時物價高漲，不少人難以儲蓄。但只要認清並戒掉特定的理財盲點，就能慢慢扭轉局面。不妨參考她總結出的「窮人4大通病」做個小測試，睇睇自己身上到底藏著幾多個漏財壞習慣！

日本理財專家舟本美子（資料圖片）

窮人通病1. 花錢毫無計劃

儲不到錢的人，最常見的通病就是花錢大手大腳，毫無計劃。每月一出糧就鬆懈，到了月底看著空空如也的銀行戶口才來後悔。

舟本美子指出，人工入賬後第一件事就是要「先取儲蓄」。一出糧，即刻將固定比例的金額轉入另一個儲蓄戶口，然後精準計算租金、水電等每月的固定開支。最後剩下的錢，才是可以自由支配的餘額。預先設定好預算，自然能養成考慮優先次序再消費的習慣。

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儲不到錢的人，最常見的通病就是花錢大手大腳，毫無計劃。（《愛情的理解》劇照）

窮人通病2. 經常杞人憂天

年紀大了該怎麼辦？生病沒有醫藥費該怎麼辦？有些人每天都有未知的恐懼，因為過度焦慮而亂買一通，例如買下根本不需要的貴價保險，或者胡亂囤積物資。被不安感反噬而導致無謂的花費，是最得不償失的窮人通病！

打敗恐懼最好的方法就是面對現實。動手整理家裡的雜物，清晰列明每個月的支出與資產。當清楚知道自己「到底擁有什麼」和「需要什麼」時，模糊的焦慮就會變成具體的目標。例如發現電費太貴，就從節約用電做起，用微小行動累積安全感。

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窮人通病3. 盲目和別人比較

「朋友去了長途旅行，我也要去」、「同事換了名牌手袋，我也要買」，這種因為虛榮心和「怕執輸」而產生的不必要消費，是掏空銀包的元凶。雖然消費帶來的滿足感，但隨之而來的是深深的後悔，更會令你陷入無法儲蓄的惡性循環。

專家建議戒掉盲目羨慕別人社交媒體生活的不良習慣，將比較的對象從「別人」轉向「昨天的自己」。花錢前要問自己「這件物品對我真的有需要嗎？」當你專注於自己的成長時，不管是財富還是內心都會變得更踏實。

因虛榮心和「怕執輸」而產生不必要消費，是掏空銀包的元凶。（《現正分手中》劇照）

窮人通病4. 抗拒嘗試新鮮事物

覺得投資很難，自己學不會，或是認為自己年齡太大，難以應付副業......總是將這些借口掛在嘴邊，抗拒走出舒適圈，最後結果就是永遠都存不到錢，未來的自己跟現在的自己一樣毫無長進。

其實不需要一開始就作出巨大的嘗試，可以試著去讀一本書、參加免費的研討會或者是嘗試小額投資等。每次細微的學習和感受都有可能成為未來增加收入的黃金契機。

舟本美子最後亦安慰大家，改變自我是一件不容易的事，但首先要從自己能做到的事情開始，慢慢開始改變思考方式和習慣，只要堅持下去，理順自己與金錢的關係，儲到自己的第一桶金絕對不是夢！

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除了認清並戒掉上述窮人通病，要真正擺脫月光族的命運，還可以借助正確的理財觀念與實用工具，以下為大家補充3個能助你事半功倍的儲錢小貼士！

有62.6萬個訂閱的台灣Youtuber「艾爾文」不時在頻道上分享理財概念和心得，早前就曾分享儲錢不用等加薪的概念，並提到雖然金錢花掉可以再賺，但賺錢的時間其實會隨着年紀遞增而逐漸減少，因此學懂從有限的收入中儲下較多的錢、增加儲錢的效率是相當重要。他更分享6個貼士，有效幫大家脫離「月光族」這個稱號！

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有了好心態，還可以運用好工具輔助！早前有日本媽媽級網民教路，只要3個步驟學識MUJI理財法，就能夠擺脫「月光族」困境！當中所利用的正是MUJI推出的纖維旅行盛載證件套（#パスポートケース），證件套內間隔清晰齊全，能夠不用對疊放入紙幣、另外也能存放零錢、記事本；而且中央附有塑膠拉鍊袋，額外增加儲存空間，相當方便管理開支。

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