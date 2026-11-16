「我只是開玩笑」讓你內耗整天？識破職場PUA　5句神回覆霸氣反擊

會議剛結束，你的腦袋卻反覆重播剛剛那句主管說的話：「你也太在意小細節了吧」，他的語氣輕鬆，但你心裡卻開始懷疑，是不是自己真的反應過度。



這種說不上哪裡不對，卻讓人一整天心神不寧的對話，很多人都遇過。職場PUA很少是一場正面衝突，它更常包裝成一句輕描淡寫的玩笑、一個貌似關心的提醒，讓你花力氣去懷疑自己的判斷，而不是去質疑對方剛剛做了什麼。

怎麼回應職場PUA話術？（01製圖）

職場5種常見PUA話術👇👇👇

+ 18

莎德．札赫萊（Shadé Zahrai）深耕企業行為研究十年、長期為財星500大提供企業顧問服務，她總結出了一些操縱者最常用的句子，並且提供如何奪回主動權並當場化解這些話術的方法：

1.「我只是開玩笑的啦。」

這句話通常出現在對方講的話已經讓人不舒服之後。你露出不愉快的反應，對方立刻把語氣包裝成在開玩笑，暗示問題出在你反應太大，而不是他剛剛說了什麼。

這時候可以直接回：「不管你原本是什麼意思，我聽起來就是這樣。」



重點是把話題拉回「這句話造成的影響」，而不是繞去討論「對方的本意」。當你堅持談的是這句話帶來的感受，對方就比較難輕描淡寫地帶過。

2.「如果你真的在乎，你就會……」

這句話把「在不在乎」綁定成某種表現「忠誠」或是「專業」的方式，你一旦不照做，就好像成了不夠用心的那個人。說穿了，這是利用罪惡感讓你更容易妥協，順便悄悄動搖你對自己的認知。

不妨這樣回：「我在乎這件事，這也是我自己的決定。」



用一句話就把自己的價值觀，跟對方硬塞給你的條件切開，讓你用自己的方式定義「在乎」該長什麼樣子。

3.「你也太敏感了吧。」

這句話的作用是先否定你的情緒，把焦點從對方的言行轉到你的反應上。一旦你被貼上「反應過度」的標籤，對方就順勢逃掉了原本該負的責任。

你可以講：「我已經講得很清楚，哪些做法我沒辦法接受。」



有研究發現，一個人的感受如果一直被否定，會更容易自我懷疑，也更不敢堅持底線。把立場講清楚，是打斷這種惡性循環最直接的方式。

4.「所以現在變成我是壞人就對了？」

這招是角色互換，對方把自己包裝成受害者，等著你回頭安慰他，而不是先檢討自己的行為。

這種時候可以說：「我在意的是這件事本身，不是要給誰貼標籤。」



這樣講可以避免話題滑向「到底誰對誰錯」的爭論，把討論拉回事情本身。

5.「小題大作，這有什麼好講的。」

這句話搶在問題還沒真正解決之前，就先把它輕輕帶過，用意是催你趕快翻篇，即使事情根本還沒講開。你的節奏一旦被打亂，訴求很容易就這樣被晾在一邊。

回應方式很簡單：「這件事對我來說很重要，我想把它談清楚。」



一件事值不值得談，取決於它造成的影響，不是對方想多快結束這個話題。這句話能幫你重新拿回主導對話的位置。

這5種說法有個共同點：語氣都不激烈，卻悄悄在對話裡塞進懷疑或壓力，讓局面不知不覺倒向對方那邊。真正有用的因應方式，就是先讓自己冷靜下來，不用急著解釋太多，把立場講清楚就夠了。

相關文章：同事想借故貶低你、挑戰你底線？7種徵兆證明他沒想過要尊重你

+ 20

團隊合作中也非常容易出現PUA話語，而且往往藏得更隱密，因為職場講求「就事論事」，反而讓情緒操縱多了一層包裝。

《富比士》（Forbes）一篇談職場情緒操縱的報導提到，主管或同事有時會不告知就更改期限、對工作表現做出不合理的批評，或矢口否認自己說過的話，讓當事人開始懷疑起自己的記憶和能力。

專家建議，遇到這種狀況，可以把重要的溝通盡量移到書面留下紀錄，回應時也用具體事實說話，比如講清楚任務是什麼時候完成、透過哪個管道回報，用紀錄取代情緒攻防，反而更容易站穩自己的立場。

相關文章：你是討好型人格嗎？從聽懂內心到勇敢拒絕 3步驟奪回人生主導權

+ 6

【本文獲「經理人」授權轉載。】