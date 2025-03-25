個人能力再強又如何？3類人際關係只有「這類」能提升你事業高度

編按：要闖一番事業，很多時候不是看你的個人能力有多強，而是按你的人際關係決定。以下內容節錄自《出手吧！活著就要上C位》一書，且看你是否一個可與別人建立良好連結的人來吧！



經世之本，識人為先；成事之本，用人為先。這是歷代成功者必遵循的規律。

人們經常會玩的猜拳，就蘊含一個客觀規律：世上很多東西沒有大小之分，大就是小，小就是大，大小互相成為一個迴圈。

人際關係中就存在著這樣的規律，有人是石頭，有人是剪刀，有人是布。例如，在一個幸福的家庭裡，往往是媽媽管爸爸，爸爸管孩子，而孩子可能管著媽媽。這就是人際關係中一個非常簡單，卻非常厲害的循環。

這種情況在朋友中也很常見，比如你拿A一點辦法都沒有，但B卻能把他管得服服貼貼的。而在某些方面，另外B可能還會聽從你的一些建議。

其實這是一種心理狀態或叫心理喜好程度，難以用理性的辦法來分析，我們也可以認為這是一種能量之間的互相制衡。它同時提醒我們，想要獲得穩定的人際關係，必須先梳理心理關係，而心理關係就是「剪刀、石頭、布」。

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生活中存在各種博弈遊戲，但在人際關係中，心理才是最終的博弈遊戲。例如，你想跟一個女孩談戀愛，你可能要先跟女孩的閨密成為朋友，這樣你跟女朋友吵架了，閨密就能在她面前替你說幾句好話。結婚後，你還要跟女孩的父母打好關係，照顧好岳父、岳母，萬一你跟老婆吵架，他們肯定會幫你勸勸她。

這樣一來，在你看中的人、愛護的人甚至是在你仰仗的人身邊，你就已經做好了「剪刀、石頭、布」的布局，且一定會在必要時刻發揮效用。

我某位朋友家聘請的廚師阿姨有一項絕活，就是蒸的包子很好吃。每次一些比較重要的人到這位朋友家拜訪，他都請阿姨蒸包子吃給大家，眾人吃著香，聊起來也更開心。你可能很難想像，很多跟這位朋友熟悉的企業家，甚至專門「借」這位阿姨去他們家裡蒸包子。在這段人際關係中，這位阿姨就成了猜拳中的一個環節，幫助我朋友維繫了人際關係。你看，這是不是很有趣？

「剪刀、石頭、布」三者在人際關係中缺一不可，如果只有兩個，這個遊戲玩起來就很無趣。比如，只有石頭和布，你出石頭，他出布；你出布，他出石頭，彼此之間總有一個贏、一個輸。但是你和對方都想贏，你們的遊戲便陷入死局。不過一旦剪刀出現了，就能打破這個死局，你們的關係會因此而變得靈活。

所以，我們要認真對待自己人際關係中的「剪刀、石頭、布」，它是你的人際關係的一種迴圈。有的人可能在一件事上拖累你，但在另一件事上可能就會起到關鍵作用，幫助你獲得勝利。明白了這個道理後，你會發現，身邊其實都是好人，沒有壞人。因為他們和你一樣，可能是石頭、剪刀，也可能是布，彼此支持、支配、支撐，也能互相借用、開心、喜悅。這是人際關係中最美好的狀態。

《道德經》中有句話，叫「水善利萬物而不爭」 ── 至高的善德善舉就像水一樣，默默滋養著世間萬物而不爭強鬥勝。如果你想獲得良好的人際關係，讓身邊的人為己所用，就要像水一樣，不跟任何人急，不跟大家爭，也不給每個人留下不好的印象。有人可能覺得這樣太累了，其實如果你懂了本節提到的原理後，就會發現做到「水善利萬物而不爭」一點都不累。因為人與人之間的任何關心、幫助和友好都是相互迴圈的過程。你今天的付出，明天可能就會成為你的收穫。

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人際比能力更重要

美國社會學家格蘭諾維特（Mark Granovetter）提出，人際關係可以分為強連結和弱連結。其中，強連結是指個人的社會網路同質性較強，人與人之間關係緊密，有很強的情感因素維繫；弱連結是指個人的社會網路異質性較強，但人與人之間的關係並不緊密，也沒有太多的情感維繫。

除了以上兩種外，我還總結了一種人際關係，我給它取個名字叫「冷關係」。意思是，你的人際關係處於沉睡狀態，幾乎不與你產生關聯了。

在你的人際關係中，如果強連結最多，那麼你一定是很厲害的人；如果弱連結最多，那麼你只能算是一般人；如果你的冷關係最多，平時很少有有效的人際關係往來，那麼你就是一個非常普通的人了。

在生活和工作中，人際關係非常重要，甚至可以超過你的能力所起的作用。國際斯坦福研究所（SRI International）有一項研究顯示，在一個人成功的因素當中，人際關係占88％，知識占12％。可想而知人際關係有多重要。

我一直認為，人際關係就像穀倉，不想餓肚子，平時要積極的補充穀倉，讓裡面有米、有麵、有肉、有油，這樣用的時候，才能隨時從裡面取出需要的東西。

換句話說，我們要讓自己的穀倉裡面有各種各樣的人，隨時隨能提供幫助。有些人的穀倉只有家人，比如父母、妻小、兄弟姐妹，除此之外沒幾個朋友。我告訴你，在必要的情況下，你的穀倉很難提供太大的幫助。

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一個人的最佳能力是什麼？是能融入不同的圈子。但絕大部分人生活在一個小圈子裡，一年中經常聯絡的可能也就2、30個人；只有少部分人生活在大圈子中，每年可能要聯絡1、200人。如果你的圈子太小，平時接觸的高認知的人太少，那麼你的見識、認知等都很難有提高的機會。

有一句話叫「選擇大於努力」。也就是說，你目前的狀況、取得的成就，大都是你選擇的結果。如果你現在生活窘迫，甚至陷入困境，便是你的選擇造成的，且還不能靠努力來改變。即使你付出很多努力，很可能只是在錯誤的路上越走越遠。這也提醒大家，在生活和工作中，應多學習如何做選擇，而不是學習怎樣努力。

在人際關係方面，我們同樣要學會做選擇，這樣才有可能建立更多的強連結。

比如，你要請一個朋友吃飯，而朋友毫不顧忌的帶另一個人過來跟你一起吃飯，這時你會怎麼做？

有的人可能會非常堅決的拒絕，不希望朋友再帶其他人來，這說明你的人際關係比較封閉；有人則會抱著非常開放的態度，歡迎自己的朋友帶著其他人過來一起吃飯，並希望朋友能介紹他的朋友給自己認識，這表示你在人際關係方面很積極，你的人脈圈也會非常廣，穀倉因此逐漸填滿。

一個人成就的邊界，取決於自己人際關係，而不是自己的努力。舉個例子，假如你是某重點大學的博士生，現在我把你帶到一個生活三千多人的村子，從此你一輩子都生活在這裡，接觸的人也只有這個村子裡的村民；同時，我把一名大學畢業生放在一個有3,000萬人口的大城市中。你覺得，你與這名大學生誰更有可能做出一番成績？

如果沒意外，我相信這位大學生比博士生更可能出人頭地。因為博士生在村子裡接觸的人群非常有限，人際關係非常狹窄，在這種情況下，就算你有滿腹學識，也可能無處施展。

相反的，大學生身處大城市，有更多機會建立人際網，只要他不是特別封閉的人，就能接觸到更多有高認知、高學識和廣泛人脈的人，由此獲得成功機會。

所以，如果我們把自己當作商品，一定要把自己放到大市場裡，讓自己在這個大市場中找到自己對應的位置和角色。

人際是一個人生存和生活的基本盤，沒有這個基本盤，你做什麼都沒人理解你、幫你，甚至都沒有人願意用你。如果你的基本盤越來越多，就相當於你有了巨大的流量，你的穀倉越來越滿，你會被更多人接受、認可和喜歡，因此獲得更多的上升機會。

如果你的人際圈子很小，那麼你只能被動的做選擇；如果你的人際圈子夠大，你就擁有了更多的主動選擇權。很多人經常說，自己做事連選擇的權利都沒有。其原因在於你沒有把更多的選項放入自己的穀倉中，可選項太少，或者根本沒有東西，你又怎麼可能擁有選擇的權利？

《出手吧！活著就要上C位》（大是文化授權使用）

書名：《出手吧！活著就要上C位》

作者：恒洋，5700萬粉絲商業知識博主、曾為《福布斯》、《胡潤百富榜》人物提供聲望管理服務



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