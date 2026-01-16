25年老BEST為年終獎金動殺機　社長遭下屬好友亂刀捅死：俾教訓佢

日本東京大田區近日發生一宗命案。44歲音響設備公司社長河嶋明宏，在家中遭其下屬兼好友山中正裕用刀亂捅殺害。事後經多間日媒調查及警方資料披露，原來案中二人高中時已認識，而且更是老BEST經常約食飯繴誼。但自案中死者邀疑犯入其公司工作，兩人由好朋友轉為上司下屬身份後，關係開始生變， 最終更疑因半個月奬金而發生悲劇......



45歲嫌疑人山中正裕 （FNN@YouTube截圖）

曾是25年同學兼好友

綜合日媒《FNN》、《文春online》報導， 45歲嫌疑人山中正裕與44歲受害者河嶋明宏，兩人均是大田區出身，本來是高中同班同學兼好友，認識超過 25年 。兩人長期光顧蒲田地區一間餐館，餐館內的客人或侍應，都稱呼他們為「阿明（アキくん）」和「Maさん（マーさん）」。據熟識友人與鄰居在接受採訪時多表示，河嶋社長為人客氣、穩重。

河嶋明宏所經營的音響設備公司，是從他父親手中接下的家族企業。據了解5年前河嶋以「想把公司經營得更好」為由，邀請山中正裕加入其公司，並擔任銷售部門的主管（營業部長），山中也曾對外表示「條件比前一份工作更好」。

被山中殺害的日本社長河嶋明宏（FNN@YouTube截圖）

為半個月獎金動殺機

不過二人共事後，山中對公司的管理制度、現場作業方式甚為不滿，兩人開始就公事上發生爭執。有餐館店店員也向媒體表示，自從二人變成上下級關係，氣氛明顯變得壓抑，後來甚至不再同時出現。

2025年底，山中發現自己的年終獎金被大幅削減，由原本預期是1.5個月的工資，結果只發了1個月，而河嶋並未事先告知理由，事件令山中極度憤怒。

直至今年1月8日早晨，河嶋因沒有上班，員工報警後揭發其陳屍家中。警方透過周邊監視器發現山中進出公寓的蹤影，於是鎖定山中是疑兇將其拘捕。山中雖承認自己殺人，卻辯稱「只是想讓他受教訓，沒打算殺他」。

警方證有預謀殺人

但後來經警方查證，認為山中是早有預謀犯案。據悉在2026年1月7日晚間，山中帶著刀具和殺蟲劑，前往河嶋位於大田區本羽田的公寓外守候。當河嶋回家時，山中尾隨進入室內，先用殺蟲劑噴向河嶋的眼睛使其無法反抗，隨後持刀猛刺河嶋的頸部和腹部十餘刀，導致其失血過多死亡。

行兇後，山中在浴室清洗了血跡，並帶走兇器，又換掉沾血的衣服，跑去居酒屋與其他朋友喝酒，連喝了三家店直到凌晨。此外，他又用河嶋的手機發訊息給自己，內容是關心山中的身體狀況，企圖營造「兩人關係依舊很好」且「河嶋當時還活著」的假象。 種種跡象顯示，這是一宗有預謀的殺人案。

這宗命案在日本社交媒體引發極大討論，尤其兩人由「25年好友」因錢動殺機深感可怕，「社長（受害者）可能是想幫朋友一把，但在朋友眼中，這種『施捨』反而成了壓力的來源」、「「在外面是同學，在公司是奴隸，這種心理落差最折磨人」、一旦有了上下級關係，原本的尊敬就會變成嫉妒和不滿」。