日漫畫家誘姦15歲女學生逼食大便　庭上狂笑零悔意被包庇換名復出

近日，日本科幻漫畫《墮天作戰》作者「山本章一」，被揭發利用高中教師身分，長年誘姦年僅15歲的女學生，期間更逼受害者吃排泄物、身體刻字等變態虐待。最令人髮指的是，他在法庭上不僅毫無悔意甚至狂笑，而知名出版社「小學館」更被爆出早已知情並參與和解，甚至暗助他改名換姓重返漫畫界。事件曝光後，日本社會與動漫圈徹底震怒！



據日媒《Bengo4》報導，2月20日，札幌地方法院判定一名曾在北海道私立高中擔任講師的男性，因對在校女學生造成嚴重的性受害，勒令其必須賠償1100萬日圓（約57萬港元）。

原告女性的代表舉行記者會（《bengo4》）

網民起底「惡魔教師」真身

而後，《明日經濟新聞》報道指出這名變態男講師，就是知名科幻漫畫《墮天作戰》的作者，以筆名「山本章一」活動的漫畫家（本名：栗田和明）。 隨著日本網民與媒體深挖判決書，他扭曲的變態犯行也隨之曝光。

變態漫畫家栗田和明（）

15歲少女慘落魔爪

判決書指出，受害女學生A女於2016年入讀該私立高中，當時年僅15歲。比她大整整30歲的栗田和明，憑藉其「漫畫家」的光環擔任A女的繪畫指導老師，藉機與她攀談。

某日放學，栗田以「開車送妳回家」為由伸出狼爪。事後A女恐懼地傳訊表示「我很害怕」，沒想到栗田竟使出極惡劣的情緒勒索手法，反過來裝可憐，「沒想到會被妳這樣說，我受到很大的打擊。」入世未深的A女因此產生罪惡感，這也成為了她長達數年地獄生活的開端。即使A女曾明言拒絕「我才16歲，不能進旅館，這不是師生該有的關係」，栗田依然持續強逼其與他發生關係。

（以下內容或令人情緒不安）

罪行極度惡劣

這起案件引發日本社會震怒，在於栗田的行為已經遠遠超出了常人的道德底線，完全將色情漫畫的變態情節套用在現實的未成年少女身上。

栗田多次強迫A女將糞便放入口中，甚至用糞便塗抹在A女的臉上進行極致的羞辱。網民更發現，栗田的漫畫作品《墮天作戰》中，真的有角色「吃屎」的情節。

他用筆在A女的身體寫下「老師的東西」、「奴隸」、「寵物」等貶低人格的字眼，並在飯店內強行拍攝強調私處的特寫照片。此外，栗田不僅勸誘A女在戶外裸拍，甚至強行將情趣用品塞入A女體內並要求她外出。還用甘油為A女強行灌腸，導致女方腹部承受劇烈痛楚。

法庭上毫無悔意失控狂笑

但栗田和明在法庭上的表現更令人心寒。判決書揭露，栗田在接受訊問時始終面帶微笑，甚至還在庭上大笑出聲，態度囂張，連法官和他的辯護律師都無法忍受，當庭對他發出警告。

當被問及是否對A女感到內疚時，他竟然冷血回答，「因為她還未成年嘛，所以我對社會跟學校覺得很抱歉，但我對她沒有什麼想法啦。」他甚至大言不慚地狡辯兩人是「認真的戀愛關係」，理由竟是「我們除了去飯店，還有去水族館和美術館約會啊」。

長期的非人道虐待，把A女逼向了崩潰邊緣。A女痛訴：「在發生關係的過程中，要是讓五感運作起來，就會痛苦到發狂。所以我盡量讓自己抽離意識...」，而她至今仍有嚴重的創傷後遺症，更曾試圖輕生。

隨著網民肉搜，更大的黑幕被揭開。知名出版社「小學館」旗下的「Manga One」編輯，竟曾私下參與栗田與A女的民事和解談判。事實上，栗田和明早在2020年就因此案遭到逮捕並被略式起訴。小學館當時雖然腰斬了《墮天作戰》，卻2022年協助他以假筆名「一路一」，擔任新漫畫《常人假面》的原作偷偷復出。

直到近日判決書曝光，小學館於2月27日緊急發表道歉聲明，承認「明知他曾被逮捕仍起用他」，並宣布停止《常人假面》的發售。