交友App、現實識人都冇偈傾？即睇5大聊天禁忌　不再做話題終結者

交友軟體已經是現代非常普及的交友媒介，可以像郵購一樣地看清楚資訊，過濾並挑選對象、進一步認識，非常直接明白且方便；然而你是否常常疑惑，為什麼和對方總是聊沒幾句就沒下文呢？到底是我不會聊天還是對方太難搞？



以下就和大家分享我自己以及身邊許多血淋淋的親身經歷，共整理出五大聊天禁忌，奉勸各位審視一下有沒有中標哪幾項，日後做些簡單的調整，應該更可以讓交友之路更加順遂。

▼▼▼率先瞭解5個初識聊天大忌，下文另有補充▼▼▼

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初識聊天大忌1：問人家「在做甚麼」並不是開話題

如果今天是你的好朋友，問在幹嘛當然沒有問題，但剛認識沒多久真的不要這樣。

知道大家也只是單純地想開啟話題，但真心建議比起只傳一句「在做甚麼」，可以「先分享自己正在幹嘛」。

你可以說「在幹嘛？我剛下班回家吃完晚餐，正在想該不該去買個飲料」或是「我剛做完今日份的運動差點累死，你在幹嘛？」。開啟話題同時也先主動和對方分享生活，也不至於獲得「沒幹嘛」這樣的回覆就結束對話。

說真的，你又不是我當兵的班長，為何你問我在幹嘛，我就非得和你報備我在幹嘛不可呢？下班回家已經夠累，和你也沒什麼感情基礎，一句「在做甚麼」就要我打字回覆，給人無形的壓力、點開你的訊息就像是在加班應酬一樣，當然會半天一天才想回一次訊息。

聊天的基礎應該建立在「分享生活」上，再從過程中漸漸去了解彼此的個性和興趣。

開啟話題沒有這麼難，不用用「在做甚麼」來刷存在感，直接先分享自己的事吧！

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初識聊天大忌2：不要一題問一題，「延伸話題」比開話題更重要

許多朋友都表示很討厭那種身家調查式的聊天方式，「安安幾歲住哪？」真的不是調侃古早聊天室用語而已，它們是到現在還認真存在的超僵硬聊天模式！例如「幾歲、住哪、做什麼、平常下班都在幹嘛、有什麼休閒活動」這些問題都是。

到底是在做什麼問卷調查嗎？只是問但沒有延伸話題，會讓人覺得你沒有真心想要聊天，只是想要一個過場，這就是品質最低最沒有營養的對話內容，聊天像在主管問話一樣，開啟交友軟體彷彿在加班，我真的寧願看第五次六人行。

可能會有人說，那為什麼不是由我們這邊來延伸？我就是那種會主動延伸的人，但有時遇到的人就像剛出道的蕭敬騰那樣難訪問，想救也救不了，因為他們真的沒有要聊天的意思，我懷疑只是要做社會調查吧。

問了住哪可以問那通勤會不會很遠啊？平常是搭捷運上班還是騎車？哇那你應該要滿早起床的耶！妳平常是很早睡的類型嗎？

聊天內容多日常都沒關係，重點是要讓對方覺得你是真的有想知道這答案，有好奇她的生活，不是問完一題就跳下一個，那不叫聊天叫簡答題。

你在她心中只會是一張無聊的問卷，寫完還沒有任何禮券跟體驗課程的那種。

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別因為對方每一題都有禮貌性地回應，就傻傻地沾沾自喜你們的對話內容很廣。

關於興趣這點更重要，因為這是非常好延伸的話題，如果你也要問完就換下一題，那真的是要聊個屁天，一直用跳躍式的問法什麼都不會獲得的。

對方回答興趣是看電影，你可以問那很常去電影院囉？最近有推薦哪部電影嗎？最近我看了一部滿有趣的你有看過嗎？那你有用netflix嗎？然後你們就可以開始聊電影了。興趣是跟朋友吃飯，你可以說前陣子和朋友去哪裡吃飯覺得很好吃，妳有去吃過嗎？那平時喜歡吃哪類的料理居多？

發現了嗎？話題不是用找的，話題是從對話自然延伸而來的。當你知道一個人對某個領域或許有了解也有興趣，就可以去問關於那方面的資訊，就算只是一般閒聊也可以一點一滴延伸到更遠的話題。

延伸真的很重要！延伸是讓話題綿延不絕的最大方法。

延伸回答問完對方之後，也可以適時地分享自己的狀況。最簡單的就是她說什麼你就反過來想想你的，說你的情況是怎樣。她說她都搭捷運，你就說我都騎車上班，夏天真的很厭世。聊天要一來一往繞在一個話題上然後慢慢像一棵樹一樣伸展枝枒出去，不自覺就會發現你們怎麼聊了很遠，途中可能意外找到彼此的什麼共通點。

即使是完全不清楚的領域也沒關係，我曾經和一個連他工作是什麼我都聽不懂的男生說「哇塞你聽起來像在NASA工作耶，你們上班應該會禁止帶通訊設備吧？」接著就可以讓他繼續跟我分享他工作內容的細項啦。

無知不是錯，就是因為不清楚才需要互相理解。錯的是你沒有帶著真心去交朋友，一直敷衍式地帶過別人的回答，還自以為一直跳問題是很會開話題。

初識聊天大忌3：噓寒問暖請節制，我不是嬰兒好嗎！

相信大家一定都遇過這種，提醒你記得吃飯、天氣冷記得多穿一點、下雨天記得撐傘、天氣熱不要熱到了(?)、上班記得不要太累(?)，更誇張的還有過馬路注意安全之類的。

常常我都會想，他們是不是覺得自己這樣很貼心，會讓人心裡暖暖的，提醒多加件衣服是不是會讓人覺得你真是個小可愛暖男；殊不知連我媽都不會這樣跟我說話啊，你一個網友可不可以別這麼幼體化別人啊！

你可能真的很需要話題，很想展現自己的細心和體貼，但你的聊天對象不至於不知道肚子餓了要吃飯吧？在沒有一定的感情基礎，甚至還沒進入曖昧關係之前，我真的非常不建議用這種關懷嬰兒式的方法來關心，最多最多就是「路上小心」吧？

此時再度回到第二點，你的關心可以轉化成開話題，再進一步分享自己生活、讓對方也能說說自己的感覺；先自己說今天寒流來冷死我了，今天差點沒熱死在路上，今天加班加到忘記時間肚子好餓，透過分享自己再讓對方來同感或是關心你，絕對都比那些無意義的噓寒問暖更有用。

「下班囉~記得吃晚餐！」你就跟社交媒體上面那一大堆廣告訊息沒啥兩樣。

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初識聊天大忌4：不要問三題就問交過幾個男朋友

關於這一點，我真的懷疑江湖上是不是有一本「把妹秘笈」上面寫著「聊幾題就可以直接先問交過幾個男友，才可以讓彼此關係往曖昧走去」，順帶分享她過往戀愛經驗，提升彼此的粉紅泡泡，然後有意無意說一下「妳這麼漂亮怎麼可能只交過三個，我不相信，一定是妳眼光太高了」，看到這種訊息我和我朋友們心裡永遠都是幹意滿滿。

再次回到第二大點的重點：

你如果有帶著真心去認識新朋友，你會這麼做嗎？

現實生活中你敢問認識十分鐘新朋友他現在一個月賺多少嗎？不然為什麼會覺得在交友軟體聊三句就先問交過幾任是一種有禮貌的行為？

會這樣做的人不就是求個亂槍打鳥、短視近利、想便宜行事的態度嗎？求偶焦慮要有多嚴重才可以這樣我不知道，但如果你想要認識途徑的是互相有基本的了解之後，漸漸走入曖昧、然後開始談到過往戀情，我真的真的建議不要聊幾句就先問交幾個，直接被處死的機率會非常高。

認識以及探測隱私的界線或許很模糊，但尊重應該不難吧？一旦你的態度是對的，是尊重且真誠的，我相信對方一定也會感受得到。

所以不管你在哪裡看到這個教學，通通給我燒掉它！除非你是來約砲的。

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初識聊天大忌5：自己無趣請不要怪對方不回

相信大家一定都有過不知道回什麼，索性就不回覆的時候。老實說我連對現實中的朋友也常常這樣，單純只是覺得話題告一個段落應該不用特別回什麼。

交友軟體上怪人很多，我曾經遇過一個真的讓我不知道回什麼，連打哈哈哈哈哈哈都覺得浪費時間的那種。他先是傳了「不回？」，然後開始每隔幾小時傳一次「不聊幹嘛右滑」。

大概這樣洗了一個禮拜吧？看他這麼疑惑又積極地想知道答案，我是真的很想回他：「那是因為配對之前我不知道你這麼難聊又這麼盧啊」如果我知道怎麼可能還會跟你配對呢你說是不是？難不成我會通靈嗎？

也有許多人喜歡在自我介紹上寫「不聊天就別配對」或是「滑到不聊是怎樣」。

不知道他們人生在其他領域是都有求必應嗎？是發票每期都會中好幾張兩百？還是每次去買珍奶都會剛好剩下最後一杯珍珠的量？

不然你到底憑什麼覺得只要配對就一定聊得來？你真的有好聊到大家都會超愛你嗎？憑什麼覺得回你是義務？

你被無視之後有這樣的情緒也沒關係，但是放在個人介紹上面只會讓人覺得這人自大又狂妄地可笑，有種你就努力去讓全世界的人都能和你聊到廢寢忘食，想到你這個人就不自覺嘴角漾起笑容，而不是在那邊嗆根本還沒配對到的人。

能不能看清一下你不是人見人愛的人。

我滑個交友軟體而已還要有什麼社會責任嗎？這個不聊就換下一個而已，沒有灑脫的態度不打緊，還要在自我介紹上嚷嚷地怪別人不回你，是多怕人家不知道你個性不好？多怕人家不知道你常常被句點不回？

我是建議不如直接去街上搭訕，當面搭訕然後被拒絕是不是比較快。還是你也敢跟她說跩屁啊敢不讓我搭訕？

我建議滑到自我介紹這樣寫的人就通通不要按配對。

上面講了這麼多，如果你還是堅持一定是因為長得不夠帥、女生只跟帥哥聊天，要是我長得夠帥她們一定不會不理我，那你就存錢去整形吧，反正你都知道原因了啊 (拍肩)

結語：不為了別人充實內涵，你最終能擁有的就只有自己

有人覺得不知道可以聊什麼，是不是因為自己生活太無趣又乏味，所以開始學著去看些電影或參加活動，看書、運動、烹飪，多點休閒。我覺得只要是能讓自己更充實、嘗試更多新的事，就都非常值得鼓勵。

交友軟體終究只是一個網路上的活動，你可能會受傷會反思，會檢討自己也可能對社會失望，但無論如何都不需要為了討好別人去做努力，以讓自己更舒適更順暢地交友為目標，適當地去做調整就可以。

人類是群居動物，但交往會分手，結婚會離婚；最終我們擁有的還是只有自己。

我不會跟朋友說要成為更好的自己，因為我希望大家都用真心去對待自己和他人。

誠實地去觀察自己為什麼會有那些反應，為什麼做出那些舉動。我們從來就不需要去討好誰；聆聽自己的聲音很重要，當一個真誠待人的人更為重要。

不管這世界的運轉模式怎麼樣改變，你的真心都是最可貴的，所以不要讓它消失。

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：里歐娜，原文： 【別怪對方不回，因為你真的很難聊】交友軟體聊天句點王是你嗎？五大雷點看你中幾個！】