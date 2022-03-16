水蓮營養｜低卡高纖助減肥消水腫　清爽脆嫩水蓮3食譜記得快炒！

水蓮細細長長，如同一條條綠色絲繩，經過大鍋快炒後，水蓮吃起來頓時變得清脆爽口，而炒水蓮可說是許多人到台式熱炒店必點的料理之一，但撇除其美味可口的好滋味。

撰文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



水蓮也是低卡高纖的健康食物，適量食用有助於減肥及消水腫，接下來就讓《Hello醫師》為你介紹水蓮的營養成分及3道易上手的水蓮料理！

水蓮營養（按圖👇👇👇）

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低熱量、高纖維，水蓮營養知多少？

水蓮又名為龍骨瓣莕菜（Nymphoides hydrophylla），超過9成生長於台灣高雄美濃，其富含維他命A、D、E，以及鉀、鈣、鐵、鎂等營養成分，而據台灣衛福部食品營養成分資料庫顯示，每100克的水蓮中，鉀的含量高達299毫克，因此可說是利尿、消水腫必吃的食物之一。

此外，水蓮中內含高達1.87公克的膳食纖維，比起同質量的蘋果所含的1.5克更高，且熱量也僅有17大卡，可說是減肥必吃的低熱量、高纖維食物。

水蓮該要怎麼挑才好？

挑選水蓮時，最好選擇外觀翠綠、飽滿且不軟爛，才最為新鮮可口。由於水蓮一旦失去水分，口感便會變得乾柴，所以應盡量避免冷藏過久，盡早食用完畢才是維持新鮮的妙方。

▼水蓮挑選原則（點擊下圖看清👇👇👇）

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水蓮怎麼煮才好吃？3道炒水蓮料理輕鬆做！

由於水蓮原本長在池塘裡，可能會沾到些許泥濘。因此，在料理水蓮前務必將其根部清洗乾淨，並在下鍋前先行泡水，讓它吸飽水分，並順便除去其中的土味或草味。《Hello醫師》以下為各位介紹3種不同的炒水蓮料理：

1. 香菇炒水蓮

香菇炒水蓮所需的食材包括水蓮250克、鮮香菇3朵、辣椒10克、薑10克、油2大匙，再加上鹽1/4匙及少許的香菇精。準備好上述食材後，可參考以下步驟做出清爽脆嫩的美味料理：

步驟1：將水蓮洗淨後切段，再將鮮香菇與辣椒洗淨切絲，並把準備好的薑洗淨後切末。步驟2：備料完成後，先於熱鍋中倒入油，並加入薑末爆香後，將辣椒絲、香菇放進鍋內炒香。

步驟3：最後將切段的水蓮倒入鍋內拌炒均勻，再加入鹽1/4匙及少許的香菇精用大火快炒，即可盛盤。



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2. 水蓮炒破布子

水蓮炒破布子需要準備的食材有水蓮1盒、破布子15克、嫩薑4片、蒜頭4粒、辣椒1條，再加上鹽1匙、米酒2匙及少許的油，而總共的料理時間約需15分鐘，其料理方式如下：

步驟1：將水蓮洗淨後切段，再把準備好的破布子洗淨去籽，並把準備好的嫩薑清洗後切絲、辣椒切段。

步驟2：備料完成後，在熱鍋中倒入些許的油，並放入蒜末、嫩薑絲及辣椒爆香，並炒出香氣。

步驟3：放入水蓮和破布子，並沿著鍋邊加入米酒，蓋上鍋蓋悶煮約10分鐘。

步驟4：最後加入1匙鹽，將食材攪拌均勻後，就可以起鍋了。



3. 水蓮炒雜菇

水蓮炒什菇所需食材包含水蓮250克、新鮮香菇3朵、鴻喜菇50克、秀珍菇50克、杏鮑菇50克、鹽2克、蒜頭3瓣及沙拉油10克，其製作方法如下：

步驟1：將所有食材洗淨後，依照個人喜好切成適當大小。

步驟2：將上述食材備好後，可開始熱鍋，放入沙律油10克，再加入蒜頭3瓣開始爆香。

步驟3：放入所有菇類，再倒入100c.c.開水悶煮數分鐘。

步驟4：等到菇類半熟後，將切好的水蓮段放入鍋中，並將其炒熟後加入少許鹽調味。所有食材都攪拌均勻後，即可盛盤。



此道炒水蓮料理，不僅內含爽口的水蓮，還加入多種菇類，其中富含的膳食纖維可增加飽足感，避免過度進食，並有助於排便。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：水蓮低卡高纖消水腫！3道水蓮料理易上手，在家也能輕鬆做】

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