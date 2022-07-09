7位韓國實力派演員公認係「收視保證」　孫藝珍橫掃3大電影獎超勁

喜愛看韓劇的大家都知道，哪些演員出演的戲劇必定爆火，關注度總是超呼預期的好，而這也是我們口中的「信看」演員，加上挑劇本的獨到眼光，總能讓大家眼前為之一亮，獲得滿堂彩的稱讚。



今天小編特別整理出7位，不僅演技獲得業界肯定，出演的戲劇更是部部經典，廢話不多說趕緊跟著小編看下去吧！

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一、孔曉振

近期事業愛情兩豐收，並有著「韓劇女王」之稱的孔曉振，自2010年主演《意麵情迷》後打開知名度，而後續接演的戲劇如《最佳愛情》、《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》、《嫉妒的化身》等皆創下佳績，可以說是部部經典，精湛的演技在劇迷心中留下了深刻的印象外，也從此奠定了韓劇女王的基礎，近期也傳出好消息將與李敏鎬合作出演新戲《問問星星吧》，預計將在明年與大家見面，睽違近3年再度傳來出演戲劇的消息，相信不少粉絲都相當期待吧！

二、金秀賢

2011出演人氣電視劇《星夢高飛》在劇中飾演「宋森動」一角後人氣急升，更於年末的KBS演技大賞中獲得最佳新人、人氣、最佳情侶三大獎項，瞬間成為炙手可熱的新人得到業界、觀眾們的關注，隔年出演的《擁抱太陽的月亮》更創下42.2%的超高收視，同年演出的電影處女作《盜賊門》，以1302萬觀影人次連續兩年位居韓國影史票房首位，也憑藉此片獲得第33屆青龍電影獎人氣明星獎，亦成為首位在同年實現千萬觀影人次電影和國民收視率電視劇的演員，出色的演技實力深植人心外，也成為了大家口中的「信看」演員之一。

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三、孫藝珍

近期正式升格為人妻的孫藝珍，相信不少粉絲都相當高興，她與玄彬真的從戲劇走進現實，成為人人稱羨的一對新人夫婦吧！而孫藝珍自2000年出道憑藉奇幻懸疑片《秘密》初登大銀幕，隔年就在韓劇《美味美愛》中獨挑大樑擔當女主，更憑著此劇獲得新人女演員獎項，成為她演藝路上的代表作之一，精湛的演技不僅讓她成為韓國80後女演員中唯一獲得韓國三大電影獎（青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞）大滿貫影后外，後續出演的電視劇更是部部經典如《夏日香氣》、《個人取向》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》，以及她與玄彬的定情作《愛的迫降》等，都使她的聲量被推向巔峰，成為業界、觀眾最愛的女演員之一。

四、朴敏英

有著「男神收割機」稱號的朴敏英，剛出道便憑著《不可阻擋的HighKick》中的姜友美一角獲得關注，後續憑藉自身超強演技在連續劇《成均館緋聞》、《城市獵人》、《Healer》中擔任女主獲得肯定，近幾年出演的戲劇作品如《金秘書為何那樣》、《她的私生活》、《天氣好的話，我會去找你》等更是讓她名聲大噪，敬業的精神也備受業界、搭檔演員們的肯定，因此也有著「信看」女神的稱號，近期剛結束新戲《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的她也再度傳來好消息，將與柳演錫搭檔演出新戲《月水金火木土》，這也是兩人時隔12年後再度合作備受大家關注，預計將在今年下半年與大家見面，各位可以好好期待一下！

五、朴敘俊

前進荷里活的朴敘俊近幾年可以說是名聲大噪，憑藉電視劇《金子輕鬆出來吧》獲得第六屆韓國電視劇節男子新人賞的他，後續在《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》中表現亮眼，瞬間成為大勢演員之一。而後出演的戲劇如《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等都收穫得了相當好的成績，尤其在《梨泰院Class》中所飾演的「朴世路」一角，帥氣的栗子頭搭配上絕不向惡勢力低頭、不輕易妥協的超強氣場深植人心，近期也傳出新消息即將搭檔近期人氣演員韓韶禧、魏嘏雋共同主演新劇《京城生物》讓不少粉絲相當期待！

六、崔宇植

演什麼像什麼的崔宇植，有著可愛的「狗狗相」但卻有著超強的角色的可塑性，從前把導演當夢想的崔宇植，因為朋友提議「做導演前不如先從做演員開始累積經驗」，而毅然決然從加拿大回韓國發展的他，2012年在電視劇《閣樓王世子》、《十級重案》中出色的演技開始備受關注，直到2014年崔宇植首次主演獨立電影《巨人》，在劇中完美演化了角色悲催的人生，細膩的演技更讓他獲得了第19屆釜山國際電影節年度演員獎、第36屆青龍電影獎最佳新人男演員等獎項備受認可，也因此受到名導演延尚昊與奉俊昊的注意，先後出了多部膾炙人口的電影如《屍殺列車》、《玉子》及《上流寄生族》，其中《上流寄生族》更是讓崔宇植的人氣達到巔峰，而2021年二搭金多美所主演的電視劇《那年，我們的夏天》更被譽為是年末黑馬，讓觀眾不自覺深陷在他的魅力之中。

七、徐玄振

許多人大該不太知道徐玄振其實是偶像出生，曾為人氣偶像團體M.I.L.K成員的她，在團體解散後便朝演員的方向發展，在2006年參演音樂劇《Sound of Music》之後便轉型為演員，經過多年的磨鍊，2015年在《一起吃飯吧2》的吃貨放送演技令人印象深刻，2016年在《又，吳海英》裡以精湛的演技獲得廣大女性共鳴，受到了大眾熱烈歡迎，並憑此劇該劇獲得百想藝術大賞電視劇部門女子最優秀演技賞、第5屆大田電視劇節中篇電視劇女子優秀演員獎等殊榮，而後出演的戲劇如《浪漫醫生金師傅》、《愛情的溫度》、《The Beauty Inside》等收視率都是居高不下，成了大家心中的「信看」演員之一。

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