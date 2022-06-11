【劉芒/YouTuber/月老/訂婚】台灣KOL劉芒不時在YouTube拍片教人戀愛技巧，近日宣佈和香港男友訂婚的她，其實也大方分享過自己拜月老後不久便在交友App遇上未婚夫的經歷。當時她靠10個要點，向月老列出理想對象的清單最後找到真愛，一起看看吧！



劉芒 / IG @lioumonn

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擁有超過62萬訂閱的台灣YouTuber劉芒宣佈和拍拖3年的香港男友尼尼訂婚，消息一出不少粉絲都恭喜她找到屬於自己的幸福，劉芒曾拍片透露和尼尼是在交友App上認識，當時她向月老誠心祈求後，過了兩個月便遇上未婚夫。

劉芒和未婚夫尼尼 / IG @lioumonn

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不過向月老求姻緣都有學問，劉芒亦曾教大家如何表達，讓神明幫手找到自己的理想另一半。以下這10個技巧是她親身試過有效，而且推介給身邊的單身朋友均成功，包括A0及同性戀者，此刻未有心儀目標又想出Pool的你不妨參考。

👇點撃圖片看10個拜月老前必想好的條件👇

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【1】清楚列出你喜歡的外型

劉芒表示不要害羞，盡量詳細地將你理想對象的外型講出來，因為講得不夠清楚的話月老就會鑽漏洞，對象隨時炒車。列得越具體，月老就更有概念。

【2】從過往經驗找答案

回想過往約會過、交往過、暗戀過、欣賞過的對象，即使大家完結得未必愉快，但總有些人格魅力讓你產生好感，甚至影響了你的人生軌跡，從他們之中選取你最喜歡的性格特質。

【3】經濟條件

要具體說出經濟條件，劉芒建議可以用你喜歡的休閒娛樂當成貨幣概念，如「大家一年AA制旅行兩次，經濟上都不會有負擔」，既不顯得貪心，月老又掌握到財力要求。不過做人切忌太貪心，劉芒指如果你獅子開大口填上富二代、官二代等條件恐怕會落空。

【4】不要講概念，講明確事項

別說「請給我正緣」、「請給我真命天子」等空泛字眼，月老絕不會介意你明確地說出要求。例如善良可說成「希望他會做善事」、愛運動可改為「喜歡爬山衝浪」等。

【5】務必講價值觀、金錢觀、世界觀

每個人追求的三觀都不同，也沒有對錯，可能你追求小確幸，對方卻渴望大富大貴，所以價值觀必須講清楚，因為是交往前的首要考慮。

列出理想型條件，除了月老和宇宙有概念，也會令吸引力法則更有效 / YouTube @劉芒

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【6】慎重考慮家庭關係、社交生活

和某人相愛之後就是兩個生活圈子的事，也會互相影響大家的心情，例如和家人關係是否親近、放假愛留在家還是出去玩等等，日後才發現相處不到更痛苦。

【7】寫出你感情方面缺點的解藥

細想自己過往感情方面的缺點，例如不夠安全感、沒自信、太黐身等等，未來的對象幫你解決、包容或互補性格都可以，可將條件寫作「希望對方是帶給我安全感的人」、「希望對方讓我更有自信」。

【8】對方所有優點請跟你息息相關

大家都知道要列出對方的優點，不過如果優點與你無關都是廢話。舉例「幽默感」可寫成「他的幽默感讓我每天都感到很快樂」、「有才華」改作「他有才華又有風度，不會顯得我很愚笨」等。

【9】剛剛列的這些，自己能不能做到

人人都想戀愛對象啱心水，不過要求人之前記得自己都要做到。這刻未做到？不要緊，你起碼知道自己與理想對象差距多遠，努力追上目標變成更好的人吧！

【10】參考讓世界更美好

劉芒也大方公開了當時向月老開出的條件，她提醒觀眾參考的同時不要照抄，不然會失去自己用腦思考及誠心許願的魔力。

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