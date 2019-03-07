【文具控必讀】25次的喜悅！「東京製造」500色超治癒木顏色筆

一套木顏色筆敢賣6000元？還讓客人等兩年？是什麼樣的木顏色筆這麼厲害？

FELISSIMO500色木顏色套裝（一条提供）

就是這套木顏色筆。它有整整500種顏色！不止如此，當你買了這套木顏色筆，你要等上25個月，每個月只能收到一盒（20支）木顏色筆，經過將近400天，你才算完整地得到了它。

【為什麼要這麼久？】

因為一次性收到500個顏色的木顏色筆，你只會期待一陣子，興奮一下子。但是一個月、一個月地收到，期許和驚喜就能延續25個月。每個月收到的20支木顏色筆，還都有個主題，比如「FUN」（樂趣）或者「SPRING」（春天），顏色都是與主題相關的。

做出這套木顏色筆的是個日本公司，叫「FELISSIMO」。他們的社長——矢崎和彥，是個十足的文具控。他從哥哥的手上接過公司以後，開始實現一個瘋狂的想法：

製造世界上色彩數量最多的木顏色筆。

FELISSIMO社長——矢崎和彥（一条提供）

500色木顏色筆是從1992年開始製作的。

為什麼是500種顏色？因為1992年是哥倫布發現新大陸500週年紀念。2017年，500色木顏色筆推出第四版，更新了很多顏色。

這套木顏色筆曾經引出了不少故事，姚晨、井柏然還為這套木顏色筆專門發過微博。

按圖看看關於這套木顏色筆的感人故事▼

看似簡單的一支木顏色筆，日本人做得很認真。第四版，全部在日本國內生產。

花了整整兩年時間，尋找工廠、研究形狀規格、研究顏色。生產第四版木顏色筆的每一道工序，都由不同的工廠來完成。有裁切木頭的木工廠，有專門做筆芯的工廠，為筆身塗色的工廠，甚至還有專門給木顏色筆上燙金字的工廠。這些傳統的鉛筆中小企業，都位於東京安靜的鄉下，幾乎日本所有的鉛筆及木顏色筆都產自這裏。全日本最精湛的鉛筆製造工藝，都藏在這條看上去安安靜靜的街道上。大多數鉛筆廠有着50-100年的歷史。

鉛筆職人們把做鉛筆這件事看得非常神聖，像這次參與生產的北星鉛筆廠，甚至有一個用作祈禱的「鉛筆神社」。這些鉛筆廠的生產力很有限，加上現在很少人用鉛筆寫字了，所以有些廠只能停業。FELISSIMO希望通過這次合作，讓這些鉛筆廠能夠繼續經營下去，優秀的鉛筆製作技藝也能傳承下去。同時將「東京製造」傳播出去。

第四版的500色木顏色筆，做出了全世界唯一的正方形筆身。這樣的形狀，木顏色筆不容易滾來滾去，握筆也更舒適。為了做出完美且稱手的四邊形筆桿，還設計出了專門的切割工具。並一次次地調試四邊形的邊長，將數字精確到最理想的7.6毫米-7.75毫米。

全日本最精湛的鉛筆製造工藝，都藏在這條看上去安安靜靜的街道上！按圖看看東京寧靜鄉下內的鉛筆製造工場實況▼

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500個顏色，每個顏色都要經過無數次調整。用色塊在紙上塗色，然後判斷是不是想要的顏色。筆身上印着每支木顏色筆的名字，同時產品卡片上帶有日文名的註釋。每支木顏色筆都有自己的意境。你有沒有聽過木顏色筆的名字，叫做「凍える1日の始まり」（開始變冷的第一天），或者「慌ただしい朝の時間」（慌慌張張的早晨）。又或者，「星のない空」（沒有星星的夜空）。這麼多固執又可愛的小細節，最終造就了第四版500色木顏色筆，令人驚豔的色彩。500色木顏色筆很早就開始就在網上爆紅，但是很多人都難以買到。

每個月會有一盒20支的木顏色筆寄到你手上，筆芯是油性不水溶的性質。木顏色筆的筆身上用燙金字印着木顏色筆的英文名字。

【第四版木顏色筆都會有哪些顏色？】

立即按圖看看500色中的小部分▼

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【為什麼要花這麼多錢一下子買25個月的木顏色筆？有那麼好用嗎？】

按圖看看這套500色木顏色筆的測評效果​▼

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每月一個主題，舊版每個月只收到一個色系（如藍色系），但第四版每個月的顏色都很豐富（紅黃藍綠都有），足以讓你完成一幅完整的彩色木顏色筆畫。

你並不知道自己下個月會收到什麼主題的木顏色筆，每個月都有驚喜和期待。

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