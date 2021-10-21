日本貓語翻譯app準確度實測　橘貓睡覺前竟然對爸說這句話...

近來一款號稱可以翻譯貓語言的app「ニャントーク」在日本爆紅，藉由貓的叫聲能辨別牠的喜怒哀樂。一名日本網友拿家裡4歲的橘貓「茶茶」當作實驗對象，在不同的時間和場合使用，測試該app的準確度。



首先是晚上當茶茶悠哉地賴在沙發上，他首次用app翻譯，得到的結果是「不要不理我」，主人想說可能是寂寞於是摸摸牠，得到的是「我很需要你」、「見到你很開心」的正面反饋。繼續摸下去時，app卻顯示茶茶說「讓我獨處！」，但此時飼主沒特別感覺到茶茶的嫌惡感。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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玩玩具的心情

再來是測試茶茶在玩玩具時的反應，最初的翻譯是「感到沒勁」、「沒精神」等狀態，隨後測出的是「我在狩獵」、「好幸福」的詞句，貓咪玩玩具時本來就會很開心，所以他覺得這個反應測試結果是OK的。

去醫院的心情

接著他用一年一度的健康檢查時間進行測試，因為貓咪討厭上醫院，本來預想會負面詞句連發，但是茶茶除了在家裡關進籠子裡時一直狂叫外，過程中幾乎沒有發出聲音，因此無從得知貓咪對醫院的反應。

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睡前的心情

以前在晚上睡前關燈時，茶茶會一直叫個不停，好像想表達什麼，飼主從以前就一直很在意，這個機會剛好拿app來測試。翻譯結果是「我愛的人，你聽得到嗎？」，看了之後的對話，也讓飼主在寂靜的夜裡感到一陣寂寞，他不禁想「難道貓和人一樣，到了深夜都會變得多愁善感嗎？

起床的心情

最後一項是起床後的測試，早晨的第一句話是「真沒勁」，接著開始關心起飼主的身體狀況，最後卻以「不爽」作結，顯然早上剛起床的情緒不太好。

這名網友認為貓語app能夠準確反應貓咪心情的正確率約6至7成，另外這個app不會對環境音或人類話語有反應，然而若人模仿貓發出「喵」的聲音還是能辨識。整體而言，他認為把這個app作為健康管理用途，精準度會有疑慮；但若只是和貓咪無傷大雅的日常對話，還是滿有樂趣的。

▼▼同場加映：日本貓奴徳澤泰明先生，近日分享了他帶貓咪去看獸醫的經歷。他的貓咪跟普遍的貓咪一樣，同樣都不喜歡外出，所以當他將外出籠拿出來時，貓咪便鑽到紙箱裏不肯出來。不過，貓奴很快便想到方法，成功將貓咪帶去看獸醫。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！▼▼



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