公務員空缺｜警務處請技術主任做IT支援　月薪23-45K無需學位經驗

【政府工／公務員／警務處】又有公務員鐵飯碗推介！近日警務處招聘技術主任，負責警隊內的IT支援，屬公務員合約，月薪23-45K無需學位經驗，不過要通過技能技能測驗，和須考基本法及國安法試，



今次招聘的技術主任，屬於警務處內多媒體組別，頂薪點總薪級表第9點至第22點，主要負責研究和發展學習科技及電子學習教材提供技術及行政支援等工作。雖然入職要求無要求必須有大學學位，但須修讀科技或多媒體文憑或高級證書，也要符合語文能力要求，即DSE或會考中文及英文科成績達第二級或以上。

👇 👇 👇即睇入職要求及截止日期 👇 👇 👇

+ 2

警務處技術主任 (多媒體)招聘詳情：

月薪 $23,295至$45,670元( 總薪級表第9點至第22點 )

截止日期 ： 10/10/2022 23:59

入職要求

(a) 持有由香港任何一所理工學院／理工大學，或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的資訊科技或多媒體文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第二級或以上，或具備同等學歷，並能以中、英文溝通；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；以及

(d) 通過技能測驗。

👉0+3實施回港得BNO+身份證網傳唔上得機？一文睇清最新出入境須知

職責

(a) 為研究和發展學習科技及電子學習教材提供技術及行政支援；

(b) 試行運作電子學習套件；

(c) 為應用於培訓的教學科技提供技術支援及意見；

(d) 為製作電子學習教材和操作學習科技系統提供訓練；

(e) 為應用新興數碼科技提供技術支援及意見；以及

(f) 為製作電子學習教材提供多媒體設計支援。

(註：或須不定時和在戶外工作。)

聘用條件

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

👉00後港人移民英國 麥當勞打工1個月揭行內秘聞 最怕啲客咁做！

申請方法

互聯網遞交 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。在網上遞交申請的人士，須把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

郵寄/親身遞交 ✓

申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗。已填妥的申請表格，連同(一)學歷資格證書和修業成績表副本；及(二)工作經驗的證明文件副本，郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

同場加映 ：打工仔收入中位數2022 這份工男女薪酬差兩萬！疫市邊行人工最多

【打工仔月薪2022/失業率/就業不足】經歷完年初第5波疫情，香港經濟稍為復甦，政府公佈失業率及就業不足率都錄得跌幅，亦揭曉各行各業的入息中位數，其中有個職業每月穩賺4萬元！👉打工仔收入中位數2022 這份工男女薪酬差兩萬！疫市邊行人工最多