10月頭截止！6份政府筍工月薪23K至60K　有份只需DSE合格無需經驗

【政府工/ 公務員/ 政府職位空缺/ 求職招聘】政府持續釋出政府工，多個部門包括教育局、土地註冊處、警務處、發展局等都請人，部分更是鐵飯碗，即三年試用期後可長期聘用。最筍一份是無需持大學學位和工作經驗，DSE合格即合資格申請，而起薪點由23K至60K不等。《開罐》Opener就為大家集合了6份10月頭便截止的政府筍工，有興趣加入政府部門工作的朋友要留意！



【1】土地註冊處—二級土地註冊主任

土地註冊處近日招聘二級註冊主任，負責執行土地註冊處的一般、行政及督導職務。雖然入職要求無需大學學位，亦無需工作經驗，但月薪由24K起，簡直是終極筍工！👉👉👉政府終極筍工！土地註冊處請二級主任 DSE學歷+無須經驗月薪57K

【2】商務及經濟發展局—二級助理貿易主任

9月向來是AO、EO及二級主任的招聘旺季，除了AO（政務主任）目標招聘人數為55個， EO（二級行政主任）則目標招聘220人外，商務及經濟發展局也招聘二級助理貿易主任，起薪點$30,990，頂薪高達$57,395！👉👉👉公務員政府工｜二級助理貿易主任頂薪達57K 10.7截止有學位即可

【3】發展局—研究主任

發展局請研究主任，其中一個職責是管理發展局各社交媒體平台，並拍攝照片和影片，以及進行剪輯工作，以製作社交媒體帖文，簡單來說即係做小編！呢個小編職位薪酬相當吸引，月薪高達60K!👉👉👉政府工｜發展局請小編月薪60K！要識影相拍片5年經驗+讀呢科優先

【４】警務處—技術主任

警務處技術主任負責警隊內的IT支援，屬公務員合約，月薪23-45K無需學位經驗，不過要通過技能技能測驗，和須考基本法及國安法試。👉👉👉公務員空缺｜警務處請技術主任做IT支援 月薪23-45K無需學位經驗

【５】教育局—助理項目主任

教育局助理項目主任負責推廣家長教育，入職要求不算高，三年相關工作經驗可達月薪43K，相當有吸引力！有興趣加入政府工行列的朋友不妨看看自己是否合資格。👉👉👉政府工｜教育局助理項目主任推家長教育 持學位+3年經驗月薪43K!

【６】政府各部門— AO、EO

公務員事務局網站最近更新了行政主任職系2022至2023年度的招聘時間表。當中人氣筍工二級行政主任（EO）及政務主任（AO）即日起展開招聘。快點看看招聘詳情作準備吧！👉👉👉AO、EO招聘開始10.7截止！超級政府工32K-112K 即睇考試時間表

同場加映：譚仔三哥請MT月薪17K！DSE畢業無須經驗 有機會到日本新加坡公幹

各位搵緊工的大家！機會來了！譚仔三哥日前宣布將會推出為期9個月的「管理培訓生計劃」。完成計劃後還有機會到日本和新加坡的店工作，而且參加者只需有DSE畢業或以上的學歷，連應屆生都得！即刻睇下詳情啦！👉👉👉譚仔三哥請MT月薪17K！DSE畢業無須經驗 有機會到日本新加坡公幹