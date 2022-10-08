性愛冷知識｜口愛5大貼士　果醬口水勿亂用　嘴巴比生殖器還要髒

兩性研究專家Dr. She許藍方博士說，很多人會覺得口交是一個很罪惡、不應該出現在性行為裡的一個行為，不過～她卻認為「口愛」，是展現兩個人信任與愛的一種表現，因為你必須要夠信任、夠愛，才有辦法「含」下去呀～



想要為彼此「服務」的你們，想要吃得好又吃得巧，酥麻到升天，這5個小tips，更要好好筆記下來唷❤

5個口交的注意事項！是展現愛與信任的一種表現～👇👇👇

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口交注意事項1：衛生問題

對有些人來說，替另一半口愛需要一點心理建設，因為他們認為，那部位因為排泄的關係，所以會有很多細菌，不過，許藍方博士就說，事實是，你的嘴巴比生殖器還要髒！所以，準備口愛前，除了要清潔該部位之外，別忘了要刷牙或是用抗菌漱口水含15-30秒清潔，這樣就會有比較安全、乾淨的口愛囉！

口交注意事項2：修整毛髮

好的，想必你各位都不想要吃到鋼刷吧～或是看過去的世界，被黑森林給淹沒吧？不用到剃光，就是稍微整理、修剪一下，形狀、多少就是你們開心就好啦！整個剃掉，對女生妹妹來說，會少了一層保護唷！

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口交注意事項3：情趣

好，許藍方博士就說，在網路上就會看到有些人推薦，在身體、生殖器抹上果醬、花生醬來增加情趣，可是，市面上我們在吃的這些食物，其實很容易增加感染的機會，「真的很想要用有味道的東西，我會更推薦使用專門的口交液喔！」

口交注意事項4：潤滑度

這個是男生在為女生口愛時，要特別注意的事情！很多男生會因為女生不夠濕，直接靠「口水」來增加濕潤感，OMG！千千萬萬不要再用口水了！許藍方博士透露，口水很髒，還會乾掉，效果不會好，請用專用潤滑或是口交液吧！

口交注意事項5：情感交流

愛愛這件事情，最注重的還是兩人彼此情感的交流呀～「如果你沒有愛沒有信任的話，即使有身體上的刺激，也都沒有得到兩個人心理上的滿足」這才是最重要的。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】