關西旅行｜三重縣不只伊勢神宮　4所本地人認證「祈願靈驗神社」

說到日本的強運能量景點，不得不提到座落於三重縣的「伊勢神宮」，有著2000年歷史及祭祀日本神道信仰中地位最高的天照大神，自古以來深受日本人景仰，把這裡當作「一生一定要去一次」的心靈故鄉（一生に一度はお伊勢参り），每年更有多達八百萬人來此參拜。



三重縣身為歷史悠久的神之國，除了伊勢神宮外還有不少強運神社，以下介紹四所連在地人都口耳相傳的「祈願靈驗神社」，想要祈求戀愛桃花、希望事業財富自由、保佑健康平安，跟著拜包你心想事成！

要心想事成，必定要抄低這4間日本三重縣強運神社，去日本時必去拜拜👇👇👇

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神明神社：女性限定！100%願望達成！

位於海女小鎮──鳥羽市相差的神明神社，境內所供奉的「石神大人」自古就受當地海女信奉，據說有著「只要是女性來祈求，就能實現一個願望」，讓不少女性趨之若鶩，為祈求良緣而遠從各地前來參拜。祈求的方式是在祈願紙上寫下一個願望，悄悄投進石神大人前方的祈願箱，誠心向石神大人祈求達成心願。

繡有五芒星與格子的奇特除魔御守也很受歡迎！由海女親手製作的御守，吊飾型御守裡放有在三重縣養殖的Akoya珍珠，據說珍珠具有戀愛運上昇和除厄的效果。御守上兩個圖案其實是取自海女的服裝上，五芒星能用一筆畫完成，具有「海女即使潛入海裡，也能平安歸來」的意義；而格子則代表「不讓妖魔鬼怪有入侵的空隙」。

■ 地址：三重県鳥羽市相差町1385

■ 交通方式：從鳥羽巴士中心搭乘海鷗巴士（鳥羽～國崎線）約40分鐘，在「相差」下車後步行約7分鐘。



金井神社：浪漫漂浮花手水，隨手都好拍！

最近三重縣最受矚目的打卡熱點，莫過於「金井神社」了！隨著季節變換夢幻模樣的花手水、用來替代繪馬且色彩繽紛吸睛的祈願風車，都吸引許多網美前來打卡！另外，每月變換花樣的限定御朱印，以金色墨水書寫，再由神職人員親手蓋上季節花卉印章，層層堆疊交織，讓許多人特地前來收集。

「金井」在日文中發音與願望實現相同，不僅神社別名有著願望實現的意義，也推出特大願望實現御守，保佑大家都能願望成真！

■ 地址：三重県員弁市員弁町北金井911

■ 交通方式：搭乘【三岐鉄道】北勢線至「楚原駅」後，徒步約20分鐘。



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椿大神社：手機桌布換這招好運！瀑布讓你願望成真

椿大神社以實現心願而聞名，因此也是三重縣內參拜人數僅次於伊勢神宮的大神社！本殿供奉招來平安與幸福的引路之神──猿田彦大神，於西元前3年建成，是日本全國2000社祭祀猿田彥大神之總本社，也是其中最古老的神社。很多人為了祈求交通安全、商業興隆、除病解厄而前來參拜。日本女星仲間由紀惠的婚禮就是於椿大神社舉行。

一旁的別宮──椿岸神社，則是供奉猿田彥大神的妻神──天之鈿女，祂不但是才藝之神，也以保佑夫婦圓滿、成就良緣而聞名，想要祈求戀愛良緣，千萬別錯過參拜別宮！社殿旁還有一個「願望成真瀑布」，據說把瀑布的照片設為手機待機畫面，就能心想事成、戀愛運UP UP！

■ 地址：三重県鈴鹿市山本町1871

■ 交通方式：從【近鉄】「四日市駅」搭乘三重交通巴士往椿大神社，「椿大神社」下車，步行即到。



射山神社：名泉旁的人氣結緣聖地

位在津市的「榊原溫泉」，是與有馬、玉造溫泉並列的名泉，自古便是王宮貴族在前往伊勢神宮的路上，需先來到此處以溫泉淨身後再起身前往。這裡隱藏了一個擁有1500年歷史的人氣祈求良緣聖地「射山神社」，在當地是知名的戀愛結緣超強能量景點。主祀的是戀愛之神──大國主命，祂身背福袋、手上握著被稱為「戀愛小槌」的鎚子，傳說只要撫摸戀愛小槌祈願，就能有良緣降臨、願望成真！

神社內處處充滿戀愛氣氛，連繪馬都是愛心形狀。可愛的愛心形狀祈緣繪馬深受女性喜愛，或是將願望寫在祈願紙上，再於水中溶解後，就可以把願望傳達給神明。

榊原溫泉不僅是日本三大溫泉之一，也是知名的美人湯，許多人會在參拜完射山神社後，入住榊原溫泉泡湯滋養身心，完美地結束結緣之旅。

■ 地址：三重県津市榊原町5073

■ 交通方式：從【近鉄】「久居駅」搭乘往榊原溫泉巴士，在「榊原」下車後徒歩5分鐘。



三重縣是日本眾神的居住之地，也因此處處都是能量景點，未來日本旅遊時，不妨來拜訪三重縣的心想事成神社，不但讓你身心靈都能量滿滿又能實現心願！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】