日本神社寺廟人氣御朱印12選　打卡必買透明款　刺繡剪紙超驚喜

到訪一家日本神社或寺廟，除了參拜許願，或是欣賞其建築及氛圍，近年有很多人更是為了收集其推出的御守、御神籤或是御朱印。



御朱印原本是一種古代寺廟對於信徒的認證，一般只記載著寺廟的真言、廟名、佛名、寶印等，但近年很多神社及寺廟都加入了自己的特色，讓日本國內掀起收集御朱印的熱潮，一些外國旅客也有收集，順道當作旅行的記念。讓小編來推薦你這12家超人氣的御朱印吧！

點圖看看12間神社寺廟推出的美美御朱印▼▼▼

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1. 名古屋 – 別小江神社

被日本神社寺廟與御朱印指南網站連續5年選為御朱印部門第一位，各位喜愛收集御朱印的朋友又怎可錯過聖地呢！別小江神社會按不同季節與節日去設計各種主題御朱印，每月都有3至5種可以選擇，而當中最吸引的就是夏季限定透明御朱印！

印在透明膠片的御朱印，穿透背景的效果與藍色煙火圖案配合起來超級夢幻！據說這款御朱印每日只有50張，每人只可買一張，所以經常大排長龍，想要入手也不容易！

神社境內還有美美的花手水，同樣會按季節轉換花卉，也是絕不可錯過的拍照點，拿著御朱印跟花手水合照好像也不錯呢！

地址：愛知県名古屋市北区安井4丁目14-14



2. 福岡 – 大牟田神社

擁有483年歷史的大牟田神社，其祭祀的毘沙門天是日本七福神之一的「火の神」，據說古時自從興建這所神社拜祭後當地就沒有火災了，非常靈驗。

來到大牟田神社拜拜後也不要忘記購買御朱印，這裡的御朱印採用剪紙設計，美得就像藝術品一樣。春季限定的櫻花御朱印，每一片櫻花都非常細緻，高超剪紙技術讓人佩服得五體投地，真的不想收在御朱印帳中，想放在相框中裝飾在家中啊！

地址：大牟田市本町1-2-22



3. 岩手 – 大宮神社

除了剪紙御朱印，還有一家神社很會利用紙張來設計特別的御朱印。位於岩手縣盛岡市的大宮神社製作出立體御朱印，類似於市面買到的賀卡，當你打開御朱印帳，各種花朵或圖案會在兩頁中展開，給你驚喜！例如夏日限定款，向日葵就像開花一樣，讓人看著也心花怒放！

地址：岩手県盛岡市本宮字大宮５１



4. 東京 – 小野照崎神社

位於東京入谷的小野照崎神社，他們的御朱印的最大特色就是採用二重紙方法，在畫上圖案的御朱印上加上一張薄薄的燙金描圖紙，更顯優雅高貴的感覺，非常有質感！御朱印也會按季節而有不同主題，當季的花卉與可愛的角色及動物，每張都很好看！

除了御朱印，他們竟然還會在官網上發佈免費的手機壁紙，把美麗的御朱印圖案數位化，設定成手機桌面後就可隨時帶在身邊，不只好看，感覺也會得到保佑呢！對於難以到日本入手御朱印的海外朋友，用這個方法收集一下也不錯！

地址：東京都台東区下谷2丁目13-14



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5. 佐ヶ谷神明宮

在2019年推出的全新刺繡御朱印，也是日本唯一提供刺繡御朱印的神社。這是在纖細的美濃和紙上刺繡各式圖案，手工非常細膩。這是一款期間限定的御朱印，不定期推出，通常配合當時的季節或祭典，例如櫻花、煙火、紅葉等等，每一張都很漂亮又優雅。而且每次推出都是只有一定數量，售完即止，想買便要早點去購買了。

除了刺繡御朱印，這裡還可買到由巫女親手編織的彩色手繩，有時更有期間限定的款式，例如6月的紫陽花款式，戴著不只可愛又能帶來好運喔！

地址：東京都杉並区阿佐谷北1-25-5



6. 東京 – 一龍院

位於東京調布市的一龍院連接咖啡廳，旁邊的本堂供奉著佛像，進行法事，咖啡廳則提供美味咖啡及甜品，據說寺持很喜歡咖啡所以味道也有保證。

一龍院的御朱印真的可以用藝術來形容！特色是用上四版一起作畫，顏色絢麗，充滿古典美而有氣勢！這裡的御朱印也是經常變換款式，而受到疫情影響，目前必須網上預約，在等候御朱印完成的時候可順便在咖啡廳來個下午茶！

地址：東京都調布市入間町1-38-1



7. 千葉- 櫻木神社

看到櫻木神社這名字就猜到御朱印會是夢幻的櫻花御朱印，不過這可是在每年3月9日至29日的櫻花參拜之日的期間限定，而且每年的款式都不同。在這個櫻花綻放的日子領取一張櫻花御朱印，更具紀念價值呢！

這裡連繪馬、御守、御朱印帳都是櫻花圖案，用上御朱印帳去收集各種美美的御朱印，也是不錯！

地址：千葉県野田市桜台２１０−１



8. 千葉 – 大原神社

喜歡手繪風的話，一定來位於千葉習志野市的大原神社。這家神社也以結緣聞名，不少人可是特地在這裡辦婚禮。而御朱印有著細膩的畫風，愛以碎花點綴，搭配水彩顏色，感覺夢幻。御朱印每個月都有不同款式，也有季節特別款可選擇，除了直接前往也可在官網以郵送方式購買。

地址：千葉県習志野市実籾1-30-1



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9. 栃木 – 古峯神社

古峯神社所祭祀的神明為日本武尊，其使者為天狗，所以這家神社又別名為天狗神社，而拜天狗也可保佑驅災除厄，幫助開運。神社內不只有天狗面具等裝飾，而其提供的天狗御朱印可是高達十多款。雖然沒有七彩繽紛的顏色，但充滿渾勁的毛筆畫，簡單而有氣勢，富有藝術性。這個神社境內廣闊，有美麗的庭園及茶屋，可以順道參觀一下。

地址：栃木県鹿沼市草久3027



10. 京都 – 寶藏寺

印上骷髅頭的御朱印會不會太搖滾了！這其實是來自江戶時代藝術家伊藤若冲的傑作「骷髅圖」(髑髏図)。伊藤若冲活躍在京都畫壇，而他的家族的墓碑正是置於寶藏寺，寺廟內也收藏了他的作品，包括骷髅圖。而骷髅御朱印除了非常型格的黑色，還有彩色版本，在令和年間可找到薄荷綠、紫色或水藍色，有種普普藝術的感覺，意外地感覺時尚呢！寶藏寺就位在人氣景點錦市場與新京極商店街附近，來觀光的時候別忘了購買這張特別的御朱印囉！

地址：京都府京都市中京区裏寺町通蛸薬師上ル裏寺町587番地



11. 愛知 – 三輪神社

三輪神社在日本御朱印收集者可說是無人不曉！這家位於愛知縣大須的神社以結緣聞名，又稱為「幸福之社」，境內有一棵結緣樹，可以綁上紅繩來許願。而這裡的御朱印以可愛畫風及款式多變而聞名，每月都會推出多款不同圖案的御朱印供信者購入，主題還會按季節及節日而改變，但通常都會畫上兔子。因為兔子是這裡所供奉的大物主神的使者，也有招福及帶來幸運的意頭。每個月的御朱印款式都很漂亮，絕對會想讓你一來再來。

地址：愛知県名古屋市中区大須3-9⑫-32



12. 和歌山 – 釜滝薬師金剛寺

釜滝藥師金剛寺是日本最古老祈求眼晴健康的寺廟，這裡供奉的釜滝薬師因古時有人參拜後治癒眼病而聞名。境內環境清幽，除了來參拜還可像一般飯店一樣入住，能住進寺院真是特別的體驗！這裡的御朱印每張都會貼上押花，而押花都是寺持們用境內的植物人手製作，花朵按季節而不同，例如夏天的繡球花，秋天的紅葉，收集到這裡的御朱印就可在家中隨時「賞花」。

地址：和歌山県海草郡紀美野町釜滝120



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