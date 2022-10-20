港媽自稱奇異體質：每次游泳體重激減10幾磅！網民爆笑揭殘酷真相

游泳是活用全身肌肉的帶氧運動，可以增強肺活量、肌耐力等，對減輕體重亦有幫助。不過每次游泳可以激減幾公斤你又有沒有聽過？一名港媽在討論區上發帖，指自己每次游泳45分鐘後體重都會即時大跌10幾磅，但之後體重又會慢慢上升，「奇異」的體質惹來網民熱議。



TVB《3日2夜》劇照

游泳可以減肥就眾人皆知，不過減肥講求的是持之以恆，如果游一次水可以大減十多磅，你們又信不信真有其事？日前一名港媽在「親子王國」上發帖，指自己「游完45分鐘水後體重輕十幾磅」、「輕完後體重會慢慢上升返，下次游完又係咁」，於是懷疑自己水腫問題嚴重，更問大家有沒有類似的經驗。

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電影《Yes, I Can't Swim》劇照

對於港媽的奇異體質，網民首先抱懷疑的態度，因為無論運動量有多大，都不可能在45分鐘內消耗10幾磅的同等熱量。作為參考，進行自由式游泳每30分鐘可消耗約400卡路里，蛙泳的話每30分鐘可消耗約370卡路里，但以一磅脂肪為例，要消耗掉就需要3,500卡路里，差距之大基本上無可能達成「游45分鐘水後體重輕十幾磅」。

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ViuTV《i.SWIM》劇照

網民質疑港媽，如果體重減輕10幾磅，腰圍理論上會減少2-3吋，泳褲隨時會「瘦到甩」。除此之外網民們更開始惡搞留言，問港媽是否「一路游一路痾？」，不過其實仔細一想，即使一路游一路痾都沒有可能減咁多磅，你估大象咩？網民更稱除了被大白鯊咬了一口之外，似乎沒有即減10幾磅的理由。

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最後就有網民揭破「減磅真相」，推測港媽是使用電子體脂磅，而電子磅利用生物電阻（BIA）原理，透過微電流通過身體，綜合身體內的電阻值來測量人體數值。但由於港媽剛經歷劇烈運動，身體含水量的變化會影響電阻值、腳上的水份也令微電流測量的數字不準，於是出現了體重激減，其後再慢慢增加回復原狀的情況。

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