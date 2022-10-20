乙明邨極速鎖車！鐵騎驚險直擊XX秒即鎖　網民笑：咁勤力有錢分？

第一城在香港鎖車界之中享負盛名，鎖車的速度更是快如閃電，正所謂它敢認第二，沒有其他屋苑敢認第一！不過今次可能有對手了！日前一名鐵騎分享自己在乙明邨的車Cam片，期間片主為送外賣僅離開電單車約20秒時間，鎖車隊便即時現身，速度之快令網民津津樂道，影片隨後更在網上瘋傳！



（FB@香港鐵騎館 截圖）

昨日（19日）有車手在Facebook「香港鐵騎館」上分享一段車Cam片，期間片主為了送外賣離開了電單車，但短短約30秒的時間內，乙明邨兩位鎖車隊的成員即時現身，片主飛奔電單車駛走才免於被鎖，情況非常驚險。

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第一城在香港鎖車界之中享負盛名（Google Maps）

該位網民貼出了一段長約1分7秒的影片，片主約在影片13秒時下車送外賣，20秒時走入學校的大門，32秒時離開學校，在37秒目擊鎖車隊現身，並拿著車鎖跑向電單車，整個過程不足30秒，可見乙明邨鎖車隊的效率之高，同樣令人望塵莫及。最終片主立馬奔向電單車，鎖車隊才轉頭離去。

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不過期間雙方爆發口角，更語帶挑釁粗口橫飛，令不少網民質疑「鎖車咪鎖車，點解可以咁串？」、「其實同黑社會收陀地冇咩分別」。網民表示送貨送外賣隨時得不償失，建議車手、送貨員集體拒接訂單。另外，有不少人都重提第一城鎖車隊，指他們的鎖車隊每鎖一輛車，都可以有佣金、獎金及花紅分，所以他們在鎖車上「特別勤力」，甚至可說是不遺餘力。

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